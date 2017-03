Slovenka Vlhová senzačně porazila Shiffrinovou, Strachová byla osmá

Strachová po týdnu zaostala za nejlepším výsledkem sezony, kterým bylo druhé místo v jiném americkém středisku Squaw Valley. Už po první jízdě v Aspenu byla osmá se ztrátou 99 setin na vedoucí Vlhovou, v součtu obou kol s ní prohrála o 1,97 sekundy a v pořadí slalomářského SP o 17 bodů.

Česká jednička se před závodem dělila v hodnocení disciplíny o páté místo s Ninou Lösethovou z Norska, ta ale z boje o lepší konečné umístění vypadla hned v prvním kole.

Shiffrinová útočila ze třetího místa po prvním kole, ale přeskočit dokázala pouze Fridu Hansdotterovou ze Švédska. S Vlhovou, jež byla nejrychlejší v obou jízdách, prohrála o 24 setin. Malý glóbus měla ale jistý od minulého závodu a finálové klání absolvovala už s jistotou velké křišťálové trofeje, protože její jediná soupeřka v matematickém dosahu Ilka Štuhecová ze Slovinska už v pátek oznámila, že slalom nepojede. V neděli bude mít ještě teoretickou naději na sesazení průběžně vedoucí Tessy Worleyové z Francie z čela pořadí obřího slalomu.

Ženy - slalom:

1. Vlhová (SR) 1:32,00 (45,52+46,48), 2. Shiffrinová (USA) -0,24 (45,59+46,65), 3. Hansdotterová (Švéd.) -0,35 (45,55+46,80), 4. Velez-Zuzulová (SR) -0,39 (45,66+46,73), 5. Meillardová -1,05 (46,00+47,05), 6. Holdenerová (obě Švýc.) -1,41 (46,33+47,08), 7. Wikströmová (Švéd.) -1,94 (46,44+47,50), 8. Strachová (ČR) -1,97 (46,51+47,46), 9. B. Schildová (Rak.) -2,00 (46,89+47,11), 10. Wallnerová (Něm.) -2,24 (47,68+46,56).

Konečné pořadí slalomu (po 10 závodech): 1. Shiffrinová 840, 2. Velez-Zuzulová 565, 3. Holdenerová 455, 4. Hansdotterová 432, 5. Vlhová 411, 6. Strachová 394, ...38. Dubovská 25.

Průběžné pořadí SP (po 36 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová 1603, 2. Štuhecová (Slovin.) 1325, 3. Goggiaová (It.) 1117, 4. Gutová (Švýc.) 1023, 5. Weiratherová (Licht.) 831, 6. Worleyová (Fr.) 825, ...20. Strachová 394, 77. Ledecká 61, 97. Dubovská 25, 107. Pauláthová 14, 122. Klicnarová (všechny ČR) 5.

Muži - obří slalom:

1. Hirscher (Rak.) 1:49,79 (53,12+56,67), 2. Neureuther (Něm.) -0,53 (53,11+57,21), 3. Faivre (Fr.) -1,19 (53,47+57,51), 4. Luitz (Něm.) -1,32 (53,64+57,47), 5. Olsson (Švéd.) -1,60 (53,74+57,65) a Eisath (It.) -1,60 (55,01+56,38), 7. Kristoffersen (Nor.) -1,71 (54,31+57,19), 8. Leitinger (Rak.) -1,86 (54,48+57,17), 9. Haugen (Nor.) -2,02 (54,25+57,56), 10. Sarrazin (Fr.) -2,14 (54,55+57,38).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 9 závodech): 1. Hirscher 733, 2. Faivre 440, 3. Pinturault (Fr.) 439, 4. Neureuther 370, 5. Kristoffersen 328, 6. Haugen 282, ...37. Krýzl (ČR) 31.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 36 závodů): 1. Hirscher 1549, 2. Jansrud (Nor.) 924, 3. Kristoffersen 903, 4. Pinturault 875, 5. Neureuther 710, 6. Fill (It.) 693, ...81. Krýzl 75, 141. Berndt (ČR) 8.