Lyžařka Strachová oznámila konec kariéry. Nastal správný okamžik, řekla

Datum a místo narození: 11. února 1985, Benecko

Výška a váha: 174 cm, 66 kg

Největší úspěchy (vše slalom):

- OH: 2010 (Vancouver) - bronz

- MS: 2007 (Aare) - zlato, 2009 (Val d'Isere) - stříbro, 2005 (Santa Catarina) a 2015 (Beaver Creek) - bronz; juniorská mistryně světa 2005 (Bardonecchia)

- SP: vítězka dvou závodů (Aspen 2008 a 2009), 7x 2. místo, 8x 3. místo; jednou druhá a jednou třetí v konečném hodnocení disciplíny

Ocenění: 3x vítězka domácí ankety Král bílé stopy (2009-10, 2015)

Rodina: vdaná, manžel Antonín

Díky kompletní sadě medailí z mistrovství světa či bronzu z olympijských her (většinu získala ještě pod dívčím jménem Záhrobská) historicky nejúspěšnější česká sjezdařka; poprvé stála na lyžích ve dvou letech; v únoru 2000 vyhrála Trofeo Topolino, neoficiální žákovské MS; ve Světovém poháru se uvedla nečekaným pátým místem v k.o. slalomu v Sestriere v prosinci 2002; díky bronzu z MS 2005 se stala první českou medailistkou v historii světových šampionátů; dlouho ji společně se starším bratrem trénoval jejich otec Petr, avšak před OH 2010 ve Vancouveru se s ním ve zlém rozešla; po olympijském bronzu se dlouho výsledkově trápila, následná spolupráce s Pavlem Šťastným nebyla úspěšná; v roce 2012 se jejím trenérem stal Rakušan Klaus Mayrhofer, v témže roce jí byl odoperován nezhoubný nádor na mozku, který v jejím těle způsobil metabolický rozvrat; na OH 2014 v Soči neúspěšně kandidovala do komise sportovců MOV, po skončení olympiády, kde skončila ve slalomu desátá, poprvé zvažovala konec kariéry; v roce 2015 se díky bronzu z MS dočkala po pěti letech medaile z velké akce; v uplynulé sezoně se v SP dvakrát prosadila na stupně vítězů a v konečném hodnocení slalomu obsadila šestou příčku, na MS ve Svatém Mořici skončila pátá; jako své záliby uvádí četbu, jízdu na koni a nohejbal; má vlastní fyzioterapeutické studio VO2max; v květnu 2015 měl premiéru dokument o Strachové nazvaný Dvě minuty mého života; loni v září obdržela stříbrnou pamětní medaili Senátu.