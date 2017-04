Běžkaři najali finského kouče, český tým převezme Ilkka Jarva

V okamžiku generační krize se české běžecké lyžování obrací do zahraničí. Novým šéftrenérem se stane finský odborník Ilkka Jarva, muž s třináctiletými trenérskými zkušenostmi ze své rodné země, kde se v minulosti věnoval juniorským výběrům a pět let také vedl finský B tým.

„Už na mistrovství světa v Lahti jsme přišli s myšlenkou, že bychom rádi angažovali zahraničního trenéra. Chtěli bychom, aby přišel s tím, ne že zachrání rok k olympiádě, ale načerpá český systém, co děláme dobře a co špatně a pokusí se nám pomoct,“ vysvětluje Sacher.

„Hlavními cíli je zachránit, co se dá, do olympiády, takže dobré vystoupení v Pchjongčchangu 2018. A dlouhodobější horizont je další olympiáda, kde by mladí závodníci jako Petr Knop, Michal Novák, Katka Beroušková i Bára Havlíčková, mohli vytvořit silnou generaci pro další roky.“

České běžecké lyžování v minulosti díky Kateřině Neumannové a silnému mužskému týmu kolem Lukáše Bauera a Martina Koukala pravidelně získávalo medaile na vrcholných akcích. V posledních sezonách ale strádá. Jarva přichází s vizí tvrdé práce, která může tradičnímu českému sportu opět vrátit důstojnost.

Jarva: Na práci s českým týmem se těším

„Po třinácti letech práce běžkařského trenéra ve Finsku se na práci v českém lyžování moc těším. Máme většinou mladé závodníky a mladé trenéry, takže máme hodně energie pro tvrdou práci. V našem sportu je tvrdá práce jedinou cestou k úspěchu,“ říká Jarva.

„České lyžování má velkou tradici a teď prochází výměnou generací. V takovém období jsou vždycky horší výsledky, máme ale velkou šanci modernizovat a zlepšit náš systém. Pojďme udělat české lyžování znovu skvělým!“

Jarva by měl od příští sezony zastřešovat mužský i ženský reprezentační tým, v nichž budou pracovat další trenéři. „Chci ho na pozici šéftrenéra,“ vysvětluje Sacher. „Tím, že je ze zahraničí a není tady schopný být 365 dnů v roce, tak potřebujeme dva trenéry, kteří udělají gró práce s týmem. On bude ten, který by měl přinášet nové myšlenky, bude s týmy na soustředění. Jsme domluveni, že by měl být sto třicet až sto padesát dnů v roce, což je poměrně hodně. Ale i mezi tím je potřeba fungovat v týmech a bude na českých trenérech, aby to zvládli.“

Finského kouče doporučil Kumpošt

Jarvu doporučil vrcholný lyžařský funkcionář Roman Kumpošt, pro český tým jsou zajímavé trenérovy zkušenosti z finského národního centra ve Vuokatti, kde pracoval i v testovací laboratoři.

„To je pro nás velmi zajímavé, protože je to jedna za kapitol, v které trošku ztrácíme,“ připouští Sacher. „Měli bychom zapracovat v testování, ve funkčním vyšetření a podobně, v tom je nám schopen pomoct.“

Svaz bude náklady na nového kouče krýt z úsekových i marketingových peněz. Sacher věří v bezproblémovou komunikaci s českými závodníky i trenéry.

„U závodníků to bude nejmenší problém. Komunikace je jasná v angličtině a i trenéry volíme tak, aby to nebylo problematické,“ řekl Sacher. „Jsem z něj nadšený. Skoro jsem byl unavený, jak jsem se tři dny v kuse bavil o českém lyžování a vyprávěl, jak to tady chodí. Rozhodně je aktivní, chce pracovat, chce pomoct, je komunikativní, a to je důležité. Je dobré, že přijde bez české minulosti, každého bude brát jako nové lidi a nebude zatížený zákulisními spory a může to být pro nás čerstvý vítr.“