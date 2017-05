Strachová je v Síni slávy a říká: Ulevilo se mi, už si nehlídám tepovku

Konec kariéry je definitivní rozhodnutí, potvrdila lyžařka Šárka Strachová při návštěvě v redakci deníku Sport a portálu iSport.cz. Dvaatřicetiletá slalomářka, mistryně světa, majitelka tří dalších medailí ze světových šampionátů i olympijského bronzu a vítězka dvou závodů Světového poháru, vstoupila do Síně slávy deníku Sport. Jako vůbec první lyžařka, jako světová slalomářská legenda.

Lyžařská kariéra je pro Šárku Strachovou uzavřenou kapitolou. Přestože v samém jejím závěru dosáhla na další z dlouhé řady skvělých úspěchů, ve slalomu Světového poháru v americkém Squaw Valley skončila druhá.

„Dělali jsme si legraci, že ohlásím konec, pak budu celé léto někde tajně trénovat a na podzim vyrazím znovu na závody,“ smála se Strachová. „Ale ne, tak to nebude. Návrat nepřipadá v úvahu,“ potvrdila žena, která ve Světovém poháru závodila dlouhých patnáct sezon, absolvovala devět startů na mistrovství světa a tři olympiády.

„Někdy mi to trochu trvá, než dospěju k definitivnímu rozhodnutí. Ale když k němu pak dojde, držím své slovo,“ trvá na svém. Když se ohlíží za kariérou, najde tam pět velkých medailí včetně té nejcennější. „Pro mě mají ale cenu zlata i ty dva bronzy,“ připomněla dvě třetí místa z olympiády ve Vancouveru a mistrovství světa v Beaver Creeku, které vybojovala až poté, co překonala vážnou nemoc, nezhoubný nádor mozku.

Strachová v Síni slávy deníku Sport: Ulevilo se mi, už si nehlídám tepovku • VIDEO iSport TV

V poslední době se Šárce Strachové obrátil život naruby. Ze dne na den začala chodit do práce, stala se ředitelkou vlastní kliniky celostní terapie a sportu s názvem VO2MAX. „Je to teď jiné. Ulevilo se mi od toho věčného porovnávání se. Už si nemusím hlídat tepovku. Když vyrazím na kolo s manželovým synem, užívám si to, stejně jako běhání se psem,“ popsala.

Hlídat si prý ale bude muset začít i příjem kalorií. „Protože ten výdej už tam samozřejmě není. Byla jsem zvyklá hodně jíst a taky jím ráda. A na to teď musím být opatrnější, protože si chci držet hezkou ženskou linii.“

Dosud Strachová počítala hlavně branky, body a vteřiny. A teď? „Ve firmě se počítají spokojení klienti, náklady a tržba,“ usmála se. „O klienty se musíte denně starat, komunikovat s nimi. Já jsem jako sportovkyně byla zvyklá starat se maximálně o sebe a komunikovat jen se svým týmem čtyř, pěti lidí. To je teď velká změna, ale ta práce mě těší.“

A jaká je Šárka Strachová v roli šéfky? „Zatím jsem až příliš hodná nadřízená. Ale zapracuju na sobě. Někdy je třeba být i přísnější, aby to fungovalo.“

Na přijetí Šárky Strachové do Síně slávy deníku Sport se můžete podívat ve videu. Obsáhlý rozhovor pak najdete v pátek v pořadu Overtime.