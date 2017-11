Dojemné loučení Poláků: Přivítejte Jakuba Jandu, jako by byl náš!

PŘÍMO Z POLSKA | Jako by se loučil doma a před vlastními fanoušky. Jakub Janda se ve svém posledním závodě kariéry před přesunem do poslaneckých lavic dočkal bouřlivých ovací. „Bylo to emotivní,“ děkoval Janda. V polské Wisle, městečku jen necelou půlhodinu cesty od českých hranic, jej brali jako svého. S vítězem Světového poháru z roku 2006 a nejlepším skokanem Turné čtyř můstků ze stejného roku rozloučili bouřlivě.

Na památku Janda dostal při vyhlašování nejlepších regionální klobouk a triko se startovním číslem 439. Právě tolik závodů na vrcholové úrovní ve své bohaté kariéře absolvoval. Ve Světovém poháru, na mistrovství světa, na čtyřech olympiádách. Když triko přebíral, tleskali mu borci ze stupňů vítězů a fanoušci mu na rozloučenou zazpívali: „Sto lat, sto lat, něch žije nam...“

„Že to bylo zrovna 439 závodů, to jsem ani nevěděl,“ přiznal Janda. Jeho manažer Jan Baier, který rozlučku organizoval, doplnil, že to je i poměrně symbolické číslo. „Kuba začal lyžovat ve čtyřech letech a končí v třiceti devíti. I takhle to dohromady dává 439.“

Z přijetí polských fandů byl Janda potěšený. Pochopitelně jej podporovala i početná skupinka z domova a jeho nejbližší. V červeno-bílém moři polských fanoušků se ovšem ztráceli a najít je měl v davu problém i Janda.

V posledním závodě kariéry nechtěl nechat průchod nostalgii nebo emocím. Hodinu před zkušebním kolem se Janda vyrazil rozběhat podél příjezdové cesty. V růžovém kulichu české reprezentace míjel skupiny troubících fanoušků, snažil se koncentrovat na týmový závod. Nevnímal mávající fandy, projíždějící auta, ani čoudící kouřové clony od stánků s klobásami a občerstvením.

Když se pak ve zkušebním kole poprvé spouštěl z věže, nebyly tribuny ještě zdaleka zaplněné. Přesto jej vítal hromový randál. A v ostrém kole byl ještě větší.

Ostrý rykot z umělohmotných trubek trhal uši. Podpořil jej i hlasatel. „Přivítejte Jakuba Jandu, jako by byl náš!“ burcoval a na odezvu nemusel čekat dlouho. „Fantastický závodník, loučí se s námi. Přáli bychom mu 439 metrů...“

V posledním závodě ovšem bylo Jandovi souzeno jiné číslo. A to 104. Tolik metrů skočil ve zkušebním kole. A v prvním kole jej o půl vylepšil jen o půl metru. Přiznal, že hlavou už byl jinde. Přesto se po dojezdu po posledním skoku naposledy usmál do kamery, zamával fandům a na dálku poděkoval za podporu.