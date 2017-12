Smůla pro Ledeckou. V souperobřím slalomu nezvládla trať, skončila v ochranné síti

Dvaadvacetiletá Ledecká, která na vrcholové úrovni kombinuje lyžování se snowboardingem, měla na třetím mezičasu ztrátu 1,44 sekundy na vedoucí Weiratherovou a pohybovala se na průběžné sedmnácté příčce. Pak se ale dostala do rotace, spadla a po zádech dojela až do ochranné sítě.

Dostala se z ní s pomocí pořadatelů, ale sama na lyžích dojela do cíle. "Jsem v pohodě, jen jsem se trochu pomazlila se sítěmi. Nic dramatického se nedělo, možná to vypadalo hůř, než to bylo ve skutečnosti. Kdyby tam nebyla síť, tak bych to ubrzdila, takhle už jsem nestihla zareagovat a vletěla do ní," uvedla Ledecká prostřednictvím své agentury Sport Invest.

Nedokázala popsat příčinu pádu. "Ondra (Bank) mi říkal, že jsem možná zachytila o bránu, což mě trochu přetočilo. Když člověk jezdí na téhle úrovni, tak občas spadne. Já mám teda kliku, že nepadám tak často jako jiné závodnice, ale to bude i tím, že nemám tak riskantní pojetí jízdy," doplnila česká "obojživelnice", kterou 14. prosince čeká paralelní obří slalom snowboardového Světového poháru v italské Carezze.

Weiratherová slaví šesté vítězství

Osmadvacetiletá Weiratherová si s nástrahami tratě poradila nejlépe. Porazila o jedenáct setin loňskou vítězku Laru Gutovou ze Švýcarska a připsala si šesté vítězství v SP v této disciplíně. Celkem má na kontě osm triumfů. Třetí skončila úřadující mistryně světa v super-G Nicole Schmidhoferová z Rakouska.

Superobří slalom v Lake Louise tak má poprvé od roku 2009 jinou vítězku než Gutovou, nebo Lindsey Vonnovou. Americká hvězda Vonnová, která v tomto kanadském středisku vyhrála rekordních osmnáct závodů, spadla hned v horní pasáži a stejně jako při pátečním sjezdu jízdu nedokončila. Do cíle dojela na lyžích po svých.

Elitní slalomářka a nečekaná vítězka sobotního sjezdu Mikkaela Shiffrinová z USA tentokrát skončila pátá.

Křížová, jež v uplynulé sezoně kvůli zdravotním problémům stihla ve Světovém poháru jediný start, ztratila 4,62 sekundy na vítězku. Byla nejpomalejší z lyžařek, které závod dokončily.

SP v sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada):



Ženy - superobří slalom:

1. Weiratherová (Licht.) 1:18,52,

2. Gutová (Švýc.) -0,11,

3. Schmidhoferová (Rak.) -0,27,

4. Worleyová (Fr.) -0,83,

5. Shiffrinová (USA) -0,84,

6. Schnarfová (It.) -0,88,

7. Fluryová (Švýc.) -0,92,

8. Hütterová (Rak.) -0,94,

9. Goggiaová (It.) -1,00,

10. Suterová (Švýc.) -1,25,

...43. Křížová -4,62, Ledecká (obě ČR) nedokončila.



Průběžné pořadí SP (po 7 závodech):

1. Shiffrinová 510,

2. Rebensburgová (Něm.) 338,

3. Weiratherová 234,

4. Vlhová (SR) 221,

5. Hütterová 182,

6. Worleyová 170,

...24. Ledecká 56, 91. Dubovská (ČR) 2.