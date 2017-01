Sáblíková je v polovině vícebojařského ME třetí, vede Wüstová

Devětadvacetiletá Sáblíková se na pětistovce představila v sedmé z deseti rozjížděk a stejně jako na loňském MS v Berlíně se utkala ve dvojici s Antoinette de Jongovou z Nizozemska, s kterou prohrála. Zajela čas 40,18, který jí v té době stačil na druhé místo, následně ale klesla na pátou pozici.

"Je to docela dobrý čas. Nejsem moc spokojená se stovkou, ta mohla být rychlejší. Ale vzhledem k tomu, že jsem ji moc netrénovala, tak to nebylo až tak špatné. Uvidíme dál," řekla novinářům Sáblíková, která měla v závěru roku problémy s pravým kolenem a netrénovala proto starty.

Na trojice se poté utkala s Wüstovou v závěrečné rozjížďce a zajela čas 4:04,73, díky kterému se posunula na průběžně třetí pozici. Za svou největší rivalkou posledních let zaostala o 80 setin sekundy. V celkovém hodnocení je před svěřenkyní trenéra Petra Nováka i De Jongová.

"Potvrzuje se to, co jsem říkala ve čtvrtek, že má Ireen výbornou formu. Já doufám, že uhraju bronz," řekla po pětistovce Sáblíková, která v hale Thialf usiluje o desátou medaili z kontinentálního šampionátu.

Dvacetiletá Zdráhalová byla na pětistovce šestá, na trojce dvanáctá a celkově jí patří desáté místo. "Zatím to vypadá dobře. Myslím, že do třináctého místa by mohla být," řekl Novák.

Program vícebojařského ME pro Sáblíkovou a spol. pokračuje v sobotu závody na 1500 a 5000 metrů. Do sprinterských soubojů vstoupí Karolína Erbanová a mezi muži se do čtyřboje zapojí Sebastian Druszkiewicz.

Mistrovství Evropy v rychlobruslařském víceboji a sprintu v Heerenveenu (Nizozemsko):

Víceboj:

Ženy:

500 m: 1. Wüstová 39,26, 2. De Jongová (obě Niz.) 39,56, 3. Czerwonková (Pol.) 39,85, ...5. Sáblíková 40,18, 6. Zdráhalová (obě ČR) 40,26.

3000 m: 1. Wüstová 4:03,93, 2. Sáblíková 4:04,73, 3. De Jongová 4:05,44, ...12. Zdráhalová 4:15,86.

Průběžné pořadí čtyřboje: 1. Wüstová 79,915, 2. De Jongová 80,466, 3. Sáblíková 80,968, ...10. Zdráhalová 82,903.

Sprint:

Muži:

500 m: 1. R. Mulder (Niz.) 34,87, 2. Murašov (Rus.) 34,88, 3. Ihle (Něm.) 34,95.