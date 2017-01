Sáblíková zabrala a na ME získala stříbro! První skončila rivalka Wüstová

Na pětistovce byla svěřenkyně trenéra Petra Nováka pátá, na trojce druhá, na patnáctistovce třetí a závěrečnou pětku vyhrála, díky čemuž předstihla do té doby druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska. Sáblíková tak získala jubilejní desátou medaili z ME.

Před startem pětky přitom česká královna dlouhých tratí ztrácela na druhé místo přes šest vteřin a sama si jako cíl dala udržet bronzovou pozici. Na pětce však v poslední rozjížďce v souboji s Wüstovou zajela čas 6:57,47 a jako jediná se dostala pod hranici sedmi minut. De Jongovou porazila o téměř deset sekund a mohla tak slavit své druhé stříbro z ME v kariéře.

Druhá Češka na startu Nikola Zdráhalová zajela na patnáctistovce jedenáctý čas 2:02,06 a v celkovém hodnocení tak skončí devátá.

Při svém čtvrtém startu na kontinentálním šampionu si tak vytvořila nové maximum, doposud nejlepším výsledkem bylo třinácté místo z Minsku v loňském roce. V závěrečné pětce se dvacetiletá česká reprezentantka nepředstavila tradičně ji totiž jela jen osmička nejlepších.

"Hodnotím to kladně. Vůbec jsem nečekala, že bych mohla být do desátého místa, takže jsme spokojená," řekla Zdráhalová.

Do programu evropského šampionátu ve sprintu dnes úspěšně vstoupila Karolína Erbanová, která obsadila v druhé místo v úvodním závodě na 500 metrů. V čele je Olga Fatkulinovová z Ruska. Dnes sprinterky čeká ještě kilometr, další dva starty na stejných tratích absolvují v neděli.

"Myslím si, že to je dobrý rozjezd. Konečně rozběh za 10,5 (úvodních sto metrů), což mi udělalo radost a zaregistrovala jsem to už během závodu. Byl to nejlepší závod v sezoně, bez klopýtnutí," pochvalovala si Erbanová, která ale své šance na celkový úspěch chce hodnotit až po prvním kilometru. "Ve sprintu se může stát více překvapení než ve víceboji, ale podium na první pětistovce byl cíl. Uvidíme," dodala.

ME v rychlobruslařském víceboji a sprintu v Heerenveenu

Víceboj:

Muži:

500 m: 1. Henriksen (Nor.) 36,30, 2. Blokhuijsen (Niz.) 36,43, 3. Juskov (Rus.) 36,44, ...19. Druszkiewicz (ČR) 38,93.

Ženy:

1500 m: 1. Wüstová 1:56,57, 2. De Jongová (obě Niz.) 1:58,34, 3. Sáblíková 1:58,72, ...11. Zdráhalová (obě ČR) 2:02,06.

5000 m: 1. Sáblíková 6:57,47, 2. Wüstová 7:03,54, 3. Nautaová (Niz.) 7:05,41.

Konečné pořadí: 1. Wüstová 161,125, 2. Sáblíková 162,288, 3. De Jongová 162,645, ...9. Zdráhalová 123,589.

Sprint:

Muži:

500 m: 1. R. Mulder 35,08, 2. Verbij (oba Niz.) 35,12, 3. Jesin (Rus.) 35,20.

Ženy:

500 m: 1. Fatkulinová (Rus.) 38,16, 2. Erbanová (ČR) 38,23, 3. Leenstraová (Niz.) 38,55.