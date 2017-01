Špatně spala, snídala v autě. Sáblíkovou nastartovala mexická vlna

„Říkala jsem, že bych si chtěla odvézt medaili a domů si ji vezu, takže šampionát hodnotím pozitivně. Jsem fakt hodně spokojená. Před deseti lety jsem získala první medaili, takže jsem ráda, že mám další,“ svěřila se Sáblíková, která nestačila jen na výborné výkony domácí hvězdy Ireen Wüstové. „Měla skvělou formu. Já odjíždím se stříbrem a jsem ráda.“

Sáblíková před závěrečnou pětkou ztrácela na druhé místo více než šest sekund, ale ani takový náskok Nizozemce Antoinette de Jongové nestačil. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se jako jediná dostala pod hranici sedmi minut a domácí reprezentantku porazila o téměř deset sekund.

„Chtěla jsem hlavně udržet bronz, ale nakonec se mi pětka jela úžasně a fakt to bylo asi díky lidem. Byli skvělí,“ složila Sáblíková poklonu fandícímu publiku.

O tom, že by porazila i Wüstovou, vůbec neuvažovala. Před závěrečnou disciplínou na ni podle přepočtu disciplín ztrácela 17,70 sekundy. „Nevím, co by se muselo stát, aby se to podařilo. To byl takový kotel, že se na to ani nedalo myslet a já na to nemyslela,“ uvedla česká reprezentantka, která měla v průběhu závodu od trenéra informace o svém času a už několik kol před cílem věděla, že se před De Jongovou dostane.

Sáblíková přitom nebyla vůbec v optimálním rozpoložení. Skvěle se ale vyrovnala i s nahuštěným programem ME, všechny čtyři disciplíny rychlobruslařky zvládly v rozmezí 19 hodin. „Pro všechny to bylo stejně náročné. V pátek jsme s holkama, co byly na pódiu, končily ve stejnou dobu. Jediný rozdíl byl, že ony odjížděly na hotel o hodinu přede mnou kvůli tomu, že já byla na dopingu. I na Ireen se to ale podepsalo. Patnáctistovku jezdí za 1:53 a tady jela 1:56,“ poznamenala.

Navíc se jí nedařilo v noci před závodem pořádně usnout. Jakoby se jí vše honilo hlavou. „Do postele jsem se dostala o půlnoci. Zalehla jsem, usnula, ale za 45 minut jsem byla vzhůru. Pak jsem usnula až nad ránem, asi v půl páté. To se stane,“ usmála se s odstupem trablům rodačka z Nového Města na Moravě.

Vstávala nakonec v devět hodin a začala rutina v podobě nabroušení bruslí. „Snídala jsem v autě a hodinu před závodem jsem se začala hýbat. To stačilo. Musela jsem spíše energii ušetřit, než abych se rozhýbávala,“ přiznala nakonec Sáblíková, že šetřila síly. Teď se ale s desátou medailí z Evropy může soustředit na přípravu další díl Světového poháru. „Doufám, že nebudu mít žádný problém a budu moci nějakým způsobem smazat tréninkové manko, co jsem nabrala,“ uvedla Sáblíková.