Jako ve snu! Erbanová dříve sledovala Sáblíkovou, teď zpívala hymnu ona

"Nějak jsme to nečekala. Říkala jsem si, proč se všichni zvedají. A pak jsem i trochu zapomněla slova. Ale rychle jsem se chytla. Dříve jsem stupně sledovala, když tam byla Martina (Sáblíková), a teď jsem na nich byla já. Ale užila jsem si to, bylo to nádherné," řekla Erbanová po triumfu v Heerenveenu. "Je to úžasné a musím přiznat, že jsem v takovém snu," doplnila čtyřiadvacetiletá rychlobruslařka.

Erbanová je šestinásobnou juniorskou mistryní světa, mezi seniory však zatím získala "jen" bronzové medaile z kilometru na mistrovství světa a ze světového sprinterského čtyřboje v roce 2015. "Když mi hráli hymnu v Seinäjoki, tak tam byla hrozná zima. Mínus patnáct. Klepala jsem se a skoro jsem ani neviděla na vlajku. Tady to bylo něco jiného. V téhle atmosféře to byl jedinečný zážitek," řekla.

Rodačka z Vrchlabí ovládla premiérové ME ve sprintu, až doposud se totiž o kontinentální medaile bojovalo jen ve víceboji. Dobře si však uvědomuje, že ve světě ke konkurence výrazně vyšší. "Svět je ještě trochu jiný. Přijdou silné Američanky, Asiatky. Teď se ale cítím hodně dobře. Chce si to dobře odpočinout a pak máme ještě dvě mistrovství světa. Ve sprintu a jednotlivé tratě," vyhlížela už další závody.

Erbanová ukázala, že na první vrchol ročníku dobře načasovala formu. "Od začátku sezony jde nahoru. Od té doby, co jsem v Astaně naskočila do Světového poháru, tak jsem se týden od týdnu cítila lépe," prohlásila rychlobruslařka, která měla v listopadu blíže nespecifikované zdravotní problémy.

Pomalejší rozjezdy sezony ji provázejí celou kariéru. "Je pravda, že vždy mi to chvilku trvá. Někdo do toho vlétne a ke konci tam krouží z posledního dechu. U mě je to naopak," řekla s pokrčením ramen závodnice, která trénuje v Heerenveenu v týmu AfterPay.

Startovala tak v domácím prostředí a během ME ani nespala v hotelu. "Mám to domů pět minut na kole," pousmála se Erbanová, která se do Nizozemska přestěhovala v létě 2014. "Jsou to plusové body. Znám tu všechno, trávím tady hodně času," řekla.

V Nizozemsku se adaptovala, dokonce se bez větších problémů i domluví. "Zpočátku jsem studovala pilně, i gramatiku a chodila jsem na lekce. Překládala jsem si noviny, poslouchala písničky. Teď už je to slabší. Rozumím, ale občas odpovídám v anglicky," uvedla Erbanová.

Po skončení sobotního i nedělního programu v holandštině dělala i rozhovor pro fanoušky přímo v hale. "Měla jsem z toho trochu strach a říkala, že musí být otázky jednoduché. V pátek jsem totiž dělala rozhovor do televize a moderátorka se mě zeptala, jak se mi líbí nový systém šampionátu, což je velmi podobné slovu tunel. Tak jsem se jí ptala, proč se ptá na tunel... To jsem moc nezvládla," smála se.

Heerenveen už považuje za svůj druhý domov. "Ještě jsem ale v takovém nastavení, kdy se snažím zapadnout do zdejšího života. Do Česka už ale moc nejezdím," přiznala Erbanová, která musela v létě měnit tým. Po odchodu od trenéra Petra Nováka totiž jezdila za elitní nizozemskou stáj Continu, jež ale v minulém roce skončila.

Erbanová nakonec přešla do týmu AfterPay, který tvoří jen sprinterky. "Osobně věci nerada měním. Byla jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Šla jsem do toho hodně opatrně, ale musím říct, že mě to nakoplo. Možná někdy potřebuji facku v podobě změny. Líbí se mi proces, kdy se o bruslení pořád učím. Dostanu se do styku s řadou lidí, kteří jsou u bruslení dlouho. Člověk si od nich hodně vezme. Nebyla jsem změnou nadšená, ale teď je to dobré," uvedla.

Zatímco v týmu se připravuje pod vedením trenéra Dennise van der Guna, při závodech ji na ledě doprovází reprezentační kouč Novák. "Jsme tak domluvení. Je to reprezentační trenér, já jezdím za Česko, to je dané. S Dennisem trávím celou sezonou. On je můj osobní trenér," uvedla Erbanová, jejíž odchod od Nováka v roce 2014 přitom nebyl idylický. "Měli bychom držet pospolu. Máme jen pár rychlobruslařů, měli bychom být pyšní na tak malou skupinu z Česka," dodala.