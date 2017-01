Její veličenstvo Sáblíková! Češka pojedenácté ovládla Světový pohár

Devětadvacetiletá Sáblíková měla před pátým závodem v sezoně v čele SP náskok 165 bodů před Jurakovovou, který v Berlíně dokázala ještě navýšit. V březnovém finále poháru v norském Stavangeru ji tak již nemůže nikdo předstihnout, přestože vítězka na severu Evropy získá 150 bodů, což je o 50 více než v jiných závodech.

"Jsem hrozně ráda, že se mi podařilo již dneska vyhrát, i když mě čeká ještě jeden pohár. Pro mě je ale teď důležité mistrovství světa na jednotlivých tratích v Koreji a mistrovství světa (ve víceboji) v Hamaru. Na to se teď budu připravovat," řekla Sáblíková Radiožurnálu.

Světovému poháru kraluje nepřetržitě od sezony 2006/07. "Je to jedenáctá sezona, kdy jsem na stupních vítězů, a myslím si, že hodně lidí by takovou kariéru chtělo prožít. Já jsem ráda, že se mi to podařilo," uvedla Sáblíková, která se osamostatnila v čele historických tabulek. Gunda Niemannová-Stirnemannová z Německa seriál vyhrála desetkrát.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka zajela na ledovém oválu v německé metropoli čas 4:02,38 a s Wüstovou prohrála o 61 setin sekundy. Na dlouhých tratích tak poprvé v této sezoně SP nezvítězila. Nizozemská rivalka dokázala Sáblíkovou zdolat na trojce i na mistrovství Evropy ve víceboji v Heerenveenu na začátku ledna.

Sáblíková byla s dosaženým časem spokojená. "Ze začátku se mi sice nepodařilo rozjet kola pod 31, což jela Ireen, ale pak jsem jela vyrovnaně. O šest desetin to nedopadlo, ale s celkovým projevem jízdy jsem spokojená," řekla.

Erbanová taky válela

Čtyřiadvacetiletá Erbanová se dnes v Berlíně probojovala na stupně vítězů potřetí. Po dvou druhých místech v závodech na 500 metrů skončila třetí na kilometrové trati. Z vítězství se radovala Američanka Heather Bergsmaová, za kterou Erbanová zaostala o 42 setin sekundy. Druhá skončila Marrit Leenstraová z Nizozemska.

Rodačka z Vrchlabí i dnes potvrdila, že před blížícím se mistrovstvím světa na jednotlivých tratích v korejském Kangnungu má slibnou formu. Oproti pátečnímu startu vylepšila svůj čas, kilometrovou vzdálenost absolvovala za 1:15,50 a byla poslední závodnicí, která se dostala pod hranici minuty a 16 sekund.

"Zajela jsem si nejlepší čas sezony, to se určitě počítá. A spokojená jsem i s třetím místem, i když mě trochu mrzí posledních 200 metrů. To je ale trochu moje slabina, i když se postupem času naštěstí zmenšuje," uvedla Erbanová pro Radiožurnál.

Členka nizozemského týmu AfterPay, která úvodní dva závody SP vynechala, se v disciplíně posunula již na sedmé místo průběžného pořadí. Zároveň se bez problémů kvalifikovala na mistrovství světa ve sprintu, které se uskuteční na konci února v Calgary.

"Mám za sebou čtyři stabilní závody, což se mi v posledních měsících nedařilo. Zajela jsem dobře, pak to trochu spadlo, takže jsem ráda, že jsem schopna podat každý den slušný výkon. Od toho se mohu odpíchnout dále," řekla Erbanová.

V divizi B na trati 3000 metrů se představily Nikola Zdráhalová a Eliška Dřímalová. Úspěšnější byla Zdráhalová, která skončila jedenáctá a získala čtyři body do SP.

Závody SP v rychlobruslení v Berlíně:

Muži:

500 m: 1. Murašov (Rus.) 34,81, 2. R. Mulder 34,87, 3. Verbij (oba Niz.) 34,98.

Průběžné pořadí (po 8 závodech): 1. Murašov 445, 2. Kuližnikov (Rus.) 425, 3. Ihle (Něm.) 308.

15:20 1000 m.

Ženy:

1000 m: 1. Bergsmaová (USA) 1:15,08, 2. Leenstraová (Niz.) 1:15,45, 3. Erbanová (ČR) 1:15,50.

Průběžné pořadí (po 6 závodech): 1. Bergsmaová 500, 2. Leenstraová 406, 3. Takagiová (Jap.) 386, ...7. Erbanová 158, 33. Sáblíková 28, 54. Zdráhalová (obě ČR) 3.

16:05 3000 m.