Sáblíkovou vítězství neomrzí, chce víc: Jako legenda se ještě necítím

"Jsem moc ráda, že se to povedlo. Je bezvadné, když člověk vidí, že se jedenáct let v řadě drží ve špičce. Takhle by si to přál asi každý sportovec. Čím jsem starší, tím si každého umístění na pódiu vážím víc," uvedla Sáblíková na svém webu.

Poprvé ovládla SP v sezoně 2006/07 a od té doby si připsala 46 výher v individuálních závodech a 75krát se umístila na stupních vítězů. "Jestli se cítím jako legenda? Vzhledem k tomu, že ještě pořád závodím, tak vůbec," konstatovala devětadvacetiletá rychlobruslařka.

Více si prý úspěchů bude vážit, až ukončí aktivní kariéru. "Když pak o mně třeba bude někdo mluvit jako o legendě tohoto sportu, tak budu asi ráda. Ale ještě chci něco dokázat jako závodnice," řekla Sáblíková. Závodit plánuje do olympijských her v Pchjongčchangu v příštím roce, pak se rozhodne, co bude dělat dál.

Série výher ve SP dokazuje, že si svěřenkyně trenéra Petra Nováka udržuje konstantní výkonnost. "To je nejdůležitější. Sezona je dlouhá a musí vyjít všechny závody. Jsem ráda, že dokážu jet na nějaké úrovni v každém závodě. Petr mě skvěle připravuje a díky tomu jsem schopna udržet formu celou sezonu," podotkla Sáblíková.

Velká oslava ji nečeká. Už v úterý se přesouvá do Koreji, kde se od 9. do 12. února koná MS na jednotlivých tratích. "Je tam osmihodinový posun a musíme se aklimatizovat. Do Asie letíme v této sezoně už potřetí, ale nedá se nic dělat. Je to stejné pro všechny. Na šampionát se těším. Je to úplně nová hala postavená k olympiádě a závodit se tam bude vůbec poprvé. Aspoň si to tam otestujeme," uvedla Sáblíková.