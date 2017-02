Úžasná Sáblíková. Podeváté se stala mistryní světa na 5000 metrů

"Je to super, nádherné. Když jsem viděla, jaké časy jely holky přede mnou - Pechy, Blondinová i Ruska Jurakovová, věděla jsem, že to bude strašně těžké," řekla Sáblíková.

Devětadvacetiletá česká reprezentantka se díky triumfu v dějišti olympijských her 2018 stala nejúspěšnější rychlobruslařkou v historii světových šampionátů na jednotlivých tratích. Ziskem třinácté zlaté medaile trojnásobná olympijská vítězka překonala Nizozemku Ireen Wüstovou a německou legendu Anni Friesingerovou-Postmaovou. Novým rekordem je i devátý triumf v jedné disciplíně, dosavadním maximem bylo osm výher Svena Kramera z Nizozemska na pětce.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se představila až v závěrečné rozjížďce s Němkou Bente Krausovou, takže už před startem věděla, že musí zajet velmi rychlý čas. Zejména Pechsteinové, která získala již třicátou medaili z MS na jednotlivých tratích, se závod vydařil. Sáblíková, která v Kangnungu získala ve čtvrtek stříbro na trojce, ale od začátku nasadila optimální tempo a splnila roli hlavní favoritky.

"Uprostřed závodu jsem se to snažila ještě víc rozjet a snažila jsem se to vydržet. Když mi Petr dvě kola před cílem hlásil, že mám náskok asi dvě a půl vteřiny, už jsem věřila, že to bude zlato. Deváté zlato v řadě je neskutečné, strašně si to užívám," radovala se Sáblíková.

Na MS dnes pojede ještě Karolína Erbanová, která patří mezi medailové aspirantky na kilometru. Do závodu z pozice náhradnice zasáhne i Nikola Zdráhalová.

Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Kangnungu (Korea):

Ženy:

5000 m: 1. Sáblíková (ČR) 6:52,38, 2. Pechsteinová (Něm.) 6:53,93, 3. Blondinová (Kan.) 6:57,14, 4. Jurakovová (Rus.) 6:57,27, 5. De Jongová (Niz.) 6:59,33, 6. Weidemannová (Kan.) 6:59,75.

10:40 1000 m muži,

11:40 1000 m ženy,

12:25 10.000 m muži