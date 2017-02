Sáblíková přivezla medaile! V letadle usnula, pití za ni vzal kouč Novák

Dvanáct hodin v letadle? Dá se to přežít, když je to veselý stroj.

„Bylo to perfektní. Korejské letušky byly vynikající, usmívaly se, nalévaly,“ vyprávěl zážitky z medailového korábu trenér Petr Novák. „Nejdřív šampaňský, pak víno. Vyzkoušel jsem jak bílé, tak červené, obě byla dobrá. Pak jsem ochutnal Chivas Regal, osmnáctiletou...“

720p 480p 360p 240p <p><span>Česká reprezentantka Martina Sáblíková na světovém šampionátu v korejském Kangnungu potvrdila svoji nadvládu a získala již devátý titul mistryně světa a zapsala se tak do historických tabulek. Na otázky novinářů odpovídala bezprostředně po příletu. Podívejte se ve VIDEU.</span><br /><br /><br /></p> REKLAMA Rychlobruslařská legenda Sáblíková: Kolo letos asi vynechá kvůli olympiádě • VIDEO iSport TV

Sama unavená šampionka si po skleničce vína šla lehnout. Slavit ale může kdykoli si vzpomene, že se na MS v Koreji stala historicky nejúspěšnější rychlobruslařkou historie. Tenhle titul jí vydržel i po konci šampionátu, protože Nizozemka Ireen Wüstová nedokázala na patnáctistovce zareagovat na její zlato z pětky.

„Já jsem tohle vůbec neregistrovala. Bylo to pro mě hodně velké překvapení,“ usmívala se Sáblíková. „Hlavně jsem čekala, jak zajede Ireen patnáctistovku. Kdyby vyhrála, tak by mě přeskočila. Takhle si to můžu dva roky užívat, než to zajede znova.“

V rychlobruslařském světě měl Sáblíkové výkon velký ohlas. Na pětce vyhrála už devátý šampionát v řadě a od roku 2007 je na vrcholných akcích stále neporažená.

Z Nováka šly skřeky

„Chodili za mnou a gratulovali mně, v první chvíli jsem si neuvědomoval proč. Pak jsem si teprve uvědomil, že se dostala na první místo před Ireen,“ líčil Novák, který si při vyhlášení užil emotivní chvíle.

„Bylo to zvláštní. Já jsem stál mezi stupni a vlajkami. Potřeboval jsem dělat video, fotit Martinu. U toho jsem si taky zpíval. Akorát jsem zjistil, že ze mě jdou ze začátku skřeky. Jak jsem byl vyřvaný z té pětky, nemohl jsem pořádně popadnout hlas. Prostě jsem si tak nějak zpíval, i ta slzička tam proběhla...“

Sáblíkovou ještě čeká mistrovství světa ve víceboji v Hamaru a poslední závod Světového poháru ve Stavangeru. Už se ale spíš těší na konec sezony. To hlavní už vyhrála. Má dvě medaile z MS a také triumf ve Světovém poháru na dlouhých tratí je její.

Příští rok se do Koreje vrátí na olympiádu. Co bude dál? „Martina je nastavená ještě deset let vyhrávat,“ naznačuje Novák. Sáblíková se ale takovým předpovědím brání. „Já si nejsem jistá, jestli budu takhle dlouho bruslit. To je ve hvězdách, je to fakt hrozně náročné,“ řekla Sáblíková. „Uvidíme, co bude po olympiádě…“