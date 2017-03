Sáblíková byla na MS naštvaná sama na sebe. Medaili ale zase chci, hlásí

Hned po první disciplíně čtyřboje na MS v rychlobruslení byla vítězka posledních dvou ročníků Martina Sáblíková blízko změně priorit. Pětistovku sice zajela nejrychleji v sezoně, zároveň však ne dost rychle na to, aby to stačilo na zachování reálné naděje na třetí zlato v řadě. Japonka Miho Takagiová se blýskla výkonem 38,15, favoritka Ireen Wüstová z Nizozemska jela za 38,82. Česká olympijská vítězka byla na sebe pěkně naštvaná.

Trenér Petr Novák musel Martinu Sáblíkovou na mistrovství světa v norském Hamaru hodně uklidňovat. Po úvodním závodě na 500 metrů ji nabádal, aby celkové pořadí ve čtyřboji pustila z hlavy a soustředila se na souboj s Ireen Wüstovou na trojce.

Ta se povedla vítečně, Sáblíková ji vyhrála a znovu je na MS, které dnes vyvrcholí závody na 1500 a 5000 metrů, ve hře o medaili.

Byl to rušný den, co říkáte?

(s úsměvem) „Co říct k té pětistovce. No… První stovka byla hodně špatná, prý jsem jela jako ve zpomaleném záznamu. Čas podle toho vypadal. Byla jsem na sebe hodně naštvaná, když jsem viděla, jak jezdí ostatní holky, a ty, co jsou normálně pomalejší než já, byly přede mnou. To bylo psychicky fakt náročné. Trojka se ale pak povedla, až jsem byla překvapená, takže zatím celkem dobrý.“

Naštvala jste se před trojkou sama na sebe?

„To ani možná ne. Mně to spíš začalo být úplně jedno. Že je jedno, jak tady (ve čtyřboji) pojedu. Možná jsem se tím uklidnila, že jsem nebyla nervózní jako na pětistovce.“

Jak probíhala debata s trenérem Novákem?

„On mluvil a já jsem poslouchala. Něco mi říkal a já jsem mu odpovídala, že to nejde. Takže stejné jako vždycky.“ (usmívá se)

Teď už po polovině programu máte náladu lepší?

„Medaile bude těžká, před sebou a za sebou mám dobré holky. Umí zajet obě nedělní trati. Bude to teď těžší, ale jsem na tom líp než po pětistovce, kdy jsem si říkala, že bude ztracené všechno.“

Co bude v neděli vaší prioritou? Soustředit se na celkové pořadí nebo na pětikilometrovou trať?

„Tak samozřejmě by bylo dobré, kdyby se povedlo obojí. Ale… záleží na patnáctistovce. Neporovnávala bych, co je pro mě lepší. Vyhrát pětku by bylo super, ale bronz je taky bronz.“

Bronz?

„Věřím tomu, že Ireen (Wüstová) bude zlatá a Japonka Takagiová uhájí stříbro.“

Překvapila vás Japonka, která ještě z víceboje na mistrovství světa medaili nemá?

„Já ji znám, takže vím, že pětistovku umí jet, patnáctku taky má. Na mistrovství světa jednotlivých tratí z ní měla bronz, na trojce dokázala být někde ve Světovém poháru na stupních vítězů, tuším v Astaně. Je hodně dobrá.“

Na pětce by se vám ale přiblížit neměla.

„Tak… to nevím, to se uvidí. Snad ne, ale bude samozřejmě těžké ji porazit o tolik, aby to stačilo do celkového pořadí. Tolik si myslím, že na ni asi nenajedu.“