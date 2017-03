Sáblíková měla na krajíčku a nevěřila, pak si dojela pro světové stříbro

"Upřímně řečeno, už jsem házela flintu do žita a chtěla jsem to skoro vzdát. Říkala jsem si, že medaile je pryč, že už na ni nedosáhnu. V šatně jsem byla kousek od toho, abych se rozbrečela," popsala Sáblíková na svém webu pocity po úvodní pětistovce.

Trenér Petr Novák, týmová kolegyně Nikola Zdráhalová i bratr ji ale přesvědčili, aby boj nevzdala. "Petr se mnou po té pětistovce mluvil asi půl hodiny. V šatně se mnou byla i Niki, která mi taky hrozně pomohla. A obrovsky mě nakopl brácha. Psal mi, ať to nevzdávám a zabojuju aspoň kvůli němu. Všem patří veliký dík, bez nich bych to nedokázala," uvedla devětadvacetiletá česká reprezentantka, která má ve sbírce z MS ve víceboji čtyři zlata, dvě stříbra a bronz.

Náladu jí zvedla už další trať, trojku totiž vyhrála a dokázala porazit i Ireen Wüstovou z Nizozemska, která ji předčila na nedávném mistrovství světa na jednotlivých tratích. "Dala jsem zase soupeřkám o sobě vědět. Hlavně mě to těší kvůli týmu. Člověk si pak uvědomí, jak velkou roli hraje psychika. Kdybych tu ty lidi kolem sebe neměla, tak bych asi medaili nezískala," řekla Sáblíková.

Své kvality trojnásobná olympijská vítězka demonstrovala v závěrečné pětce, do které nastupovala ze čtvrtého místa s velkým odstupem na vedoucí Japonku Miho Takagiovou, která byla největším překvapením šampionátu. Sáblíková na ni ztrácela 14,55 sekundy, přesto ji dokázala předstihnout. Na rychlobruslařku specializující se spíše na kratší tratě najela 15,57 sekundy.

"Já si přála jakoukoliv medaili a ještě dvě kola před cílem jsem nevěděla, jak to dopadne. Bylo to hrozně napínavé, ale dopadlo to skvěle. Když jsem viděla, jak Japonka rozjela tu pětku a moc na mě neztrácí, byla jsem zvědavá, jestli to vydrží. Nechávala jsem to osudu a každé kolo jsem začala trošku víc věřit. Že je z toho stříbro, to je fantazie," řekla Sáblíková, která se s Wüstovou představila v předposlední rozjížďce. Z vnitřku oválu poté jen sledovala snahu Takagiové a Antoinette de Jongové z Nizozemska, kterou také předstihla.

Světový šampionát v Hamaru byl posledním medailovým závodem Sáblíkové v sezoně, příští týden se ale ještě představí ve finále Světového poháru ve Stavangeru. Přestože není stoprocentně zdravotně fit, vyvrcholení seriálu si nenechá ujít. "Pojedu tam. Je to poslední závod sezony a chci si ho užít. Hned v pondělí se tam přesouváme," dodala Sáblíková, která si již s předstihem zajistila jedenáctý triumf v celkovém hodnocení poháru.