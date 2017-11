Sáblíkové úvod SP nevyšel, Zdráhalová si vylepšila rekord, Erbanová osmá

Martině Sáblíkové se nevydařil úvodní závod na 1500 metrů, v němž skončila sedmnáctá. Na své doplňkové trati, na které však již několikrát vybojovala medailové umístění, zajela trojnásobná olympijská vítězka čas 1:59,15 a výrazně zaostala za osobním rekordem i maximem z této sezony. Rychlejší než Sáblíková byla i její tréninková kolegyně Nikola Zdráhalová, která skončila druhá v divizi B a časem 1:58,10 si vytvořila osobní rekord.

Erbanová si v sobotu pochvalovala na úvod sezony kvalitní čas 38,07 a dnes ho téměř zopakovala. V pořadí si o jednu příčku pohoršila, v celkovém hodnocení je po dvou závodech sedmá.

Stejně jako v sobotu vyhrála mistryně světa Nao Kodairaová z Japonska před korejskou rivalkou I Sang-hwa. Třetí byla tentokrát další japonská sprinterka Arisa Goová.

Sáblíková se v Nizozemsku představila v pátek v týmovém závodě, dnes absolvovala premiéru v individuálním klání. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka jela v osmé rozjížďce společně s Jekatěrinou Šichovovou a od začátku na Rusku i nejlepší ztrácela. Po projetí cílem byla dvanáctá, následně klesla na 17. místo. Z dalších závodnic ji nepředstihla pouze domácí Marrit Leenstraová, která upadla.

"Dnes to bylo pro mě utrpení od začátku až do cíle. Hrozně mě bolely nohy. Ačkoli jsem se snažila, vůbec mi to nešlo. Bohužel," řekla Sáblíková, bronzová medailistka na 1500 metrů z olympijských her ve Vancouveru 2010.

Z vítězství se radovala Miho Takagiová z Japonska, která jako jediná dokázala porazit domácí rychlobruslařky. Za ní skončily Jorien ter Morsová, Lotte van Beeková, Ireen Wüstová a Antoinette de Jongová.

Královna dlouhých tratí Sáblíková si připsala na patnáctistovce nejhorší výsledek ve Světovém poháru od listopadu 2013, kdy byla v Salt Lake City devatenáctá. Hlavní závod v Heerenveenu čeká Sáblíkovou, která si v minulých dnech stěžovala na bolesti zad, v neděli, kdy se představí na trojce.

Úvodní závody Světového poháru v rychlobruslení v Heerenveenu:

Muži:

500 m: 1. Dubreuil (Kan.) 34,80, 2. Smeekens 34,84, 3. Mulder (oba Niz.) 34,85.

Průběžné pořadí SP: 1. Holmefjord Lorentzen (Nor.) 136, 2. Verbij (Niz.) 130, 3. Dubreuil 115.

1500 m: 1. Juskov (Rus.) 1:44,42, 2. De Haitre (Kan.) 1:45,87, 3. Krol (Niz.) 1:45,92, ...divize B: 32. Druszkiewicz (ČR) 1:54,08.

Ženy:

1500 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:54,68, 2. Ter Morsová (Niz.) 1:55,44, 3. Van Beeková (Niz.) 1:56,34, ...17. Sáblíková 1:59,15, divize B: 2. Zdráhalová (obě ČR) 1:58,10.

Průběžné pořadí SP: 1. Takagiová 100, 2. Ter Morsová 80, 3. Van Beeková 70, ...14. Zdráhalová 19, 21. Sáblíková 10.

500 m: 1. Kodairaová (Jap.) 37,33, 2. I Sang-hwa (Korea) 37,53, 3. Goová (Jap.) 37,88, ...8. Erbanová (ČR) 38,08.

Průběžné pořadí: 1. Kodairaová 200, 2. I Sang-hwa 160, 3. Goová 120, ...7. Erbanová 76.