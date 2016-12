Samková skončila v úvodním snowboardcrossu sezony pátá

Samková vyhrála čtvrteční kvalifikaci, v níž byla téměř o dvě vteřiny rychlejší než soupeřky. Dnes ovládla i čtvrtfinále, ale v semifinále se pak její sen o celkovém triumfu rozplynul, když upadla. "Člověk očekává po výhře v kvaldě, že bude nejlepší, takže jsem zklamaná. Ale furt je hodně času, tohle byl první závod," řekla Samková.

V semifinálové jízdě dobře odstartovala a jela první, jenže pak spadla. "Na místě, kde ona ani nikdy nikdo jiný neupadl. Asi vjela do nějaké díry," řekl kouč Marek Jelínek. "Ale odjíždí plná energie a sebedůvěry," uvedl. Samkovou čeká další závod SP v druhé polovině ledna v USA.

"Před takovým skokem dolů se mi na nájezdu sekla hrana, nevím, jak to bylo, musím se podívat na video. A najednou jsem ležela. Pak jsem musela vyskákat do kopce a byla jsem naštvaná," hodnotila Samková.

Přesto měla ze závodu dobrý pocit. "Jízdy byly konstantní a bavilo mě to, takže super," uvedla. "Když to srovnám s minulým rokem, bylo to o dost lepší," připomněla, že loni si v úvodním závodu seriálu zranila rameno.

"Eva budí respekt soupeřek, všichni ji sledují, filmují a chtějí jezdit jako ona. Naštěstí se jim to zatím nedaří," řekl Jelínek.

Další česká závodnice Vendula Hopjáková skončila v kvalifikaci sedmnáctá. Po pádu musela odjet na vyšetření do nemocnice a nemohla nastoupit k jízdě o poslední postupové 16. místo. "Bohužel nemůže předvést, co se za poslední roky naučila, jezdila dobře. Ale věříme, že se do mistrovství světa v březnu dá dohromady i pro týmový závod," řekl kouč.

Za Brockhoffovou dojely ve finále na dalších místech Chloe Trespeuchová z Francie a zkušená Američanka Lindsey Jacobellisová. Závod mužů vyhrál její krajan Hagen Kearney, Jan Kubičík byl v kvalifikaci čtyřicátý.

V neděli zakončí program SP v Montafonu závody družstev bez české účasti.

Úvodní závod SP ve snowboardcrossu v Montafonu (Rakousko):

Muži: 1. Kearney (USA), 2. Visintin (It.), 3. Pullin (Austr.), ...v kvalifikaci 40. Kubičík, Hanko (oba ČR) nedokončil.

Ženy: 1. Brockhoffová (Austr.), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Jacobellisová (USA), ...5. Samková, v kvalifikaci 17. Hopjáková (obě ČR).