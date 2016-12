Elitní skikrosařka Holmlundová je po těžkém pádu v umělém spánku

Elitní švédská skikrosařka Anna Holmlundová je po operaci hlavy v umělém spánku. Dvojnásobná vítězka Světového poháru upadla na tréninku před závodem Světového poháru v Innichenu a nyní je pod dohledem lékařů v nemocnici v Bolzanu. Podle švédských médií měla menší krvácení do mozku.

"Dnes na tréninku měla těžký pád a silně se udeřila do hlavy. Dělala to, co dělá každý den, šlo o nešťastný okamžik. Teď je pod sedativy na jednotce intenzivní péče," řekl švédské televizi sportovní ředitel tamního lyžařského svazu Joar Baatelson.

V Innichenu se v úterý uskuteční kvalifikace na další závody Světového poháru. Jeho celkovou vítězkou byla devětadvacetiletá Holmlundová v letech 2015 a 2011, vedle dvou křišťálových glóbů má také bronzovou olympijskou medaili ze Soči a bronz z mistrovství světa v Deer Valley v roce 2011.

V aktuální sezoně SP lyžařce ze Sundsvallu patří druhé místo.