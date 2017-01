Samková byla v tréninku trochu „vykydlá“, na kvalifikaci je ale připravená

I sama závodnice zněla po středečním tréninku odhodlaně a nadšeně. „Myslím si, že super. Počasí nádherný, trať je skvělá, baví mě, moc se mi líbí (pousměje se). Je teda delší a jsme v nějaký nadmořský výšce 2200, takže jsem docela unavená,“ přiblížila česká reprezentantka. Trať, která je i podle slov Jelínka „veliká“ zvládla sjet celou třikrát, dvakrát si vyzkoušela strat, který je ve snowboardkrosu klíčový.

Kromě nadmořské výšky se na Samkové trochu podepsal i časový posun. „První jízdy jsem byla ještě taková vykydlá, až poslední dvě jsem zvládla projet tak, jak bych si představovala. Takže se to zlepšuje,“ přiznala olympijská vítězka ze Soči 2014. Podle kouče, který měl v tréninku na trati čtyři svěřence, je stále ještě co zlepšovat, ale byl položen dobrý základ pro kvalifikaci. „Evka jela moc hezky, postupně se zlepšovala až do poslední jízdy, kde dělala málo chyb,“ řekl Jelínek.

Menší komplikací by mohlo být počasí. To bylo v tréninku ukázkové, podle Samkové bylo vedro, takže ideální podmínky. „Na kvalifikaci má ale bohužel sněžit, tak uvidíme, co se bude měnit, asi nějaké věci trochu jo.,“ zamyslela se třiadvacetiletá závodnice. I tak se ale na závody těší. „Máme kvalifikaci, pak den volna, pak závod a v neděli týmový závod, takže je ještě dost času, abych se přehodila a byla čerstvější. Těším se na to, je tu nádherně.,“ prohlásila Samková a spěchala na jídlo.

Týmová soutěž je však, stejně jako v prosinci v Montafonu, v ohrožení. Kolegyně Samkové Vendula Hopjáková se totiž zranila, trénink nemohla jet naplno a až magnetická rezonance ukáže, zda bude moct nastoupit. „Obáváme se, že by tam mohla být nějaká poranění, která by neumožnovala start nebo by dokonce škodila zdraví a my chceme, aby byla na další závody připravená a zdravá,“ doplnil Jelínek.

Kvalifikace snowboardkrosu se jede ve čtvrtek, samotný závod je na programu v sobotu od 20 hodin SEČ.

Na projekci trati se podívejte ZDE.