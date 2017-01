Samková ve sněhové bouři málem nestihla závod, pak vyhrála

Dramatické chvilky zažila snowboardkrosařka Eva Samková v závodě Světového poháru v americkém Solitude. Ve sněhové bouři, která zasypala příjezdovou cestu, měla problémy vůbec se dostat do závodního areálu. Závod byl také několikrát odložen, nakonec se ale závodilo a Samková v náročných podmínkách vyhrála a dostala se do čela Světového poháru.

„Je to skvělý! Sněží jak blázen a teď už mi to vůbec nevadí,“ halasila Samková těsně po závodě.

Závod však začínal ve všeobecném zmatku. Big Cottonwood Canyon, v němž se v roce 2019 uskuteční světový šampionát, zasypalo velké množství sněhu a mnozí závodníci měli problémy se dostat na start.

„Ráno to bylo takový dramatický. Mysleli jsme, že se sem ani nedostaneme,“ líčila Samková. „Od Honzy, českého kámoše, který pracuje pro Američany, jsme si půjčili auto, abychom se sem vůbec dostali. A stejně polovina závodníků nedorazila včas, takže se to o dvě hodiny posunulo.“

Potíže měl i Rakušan Alessandro Hämmerle, vítěz mužského závodu.

„Den začal docela zvláštně. Trvalo nám tři hodiny, než jsme se dostali nahoru,“ popisoval Hämmerle. „Závodit ve sněhové vánici a větru bylo velmi obtížné.“

Navzdory podmínkám se závod nakonec rozjel. Samková v klidu vyhrála své čtvrtfinále. V semifinále však zažila kritickou chvíli.

„Špatně jsem se odrazila a ještě do toho fouklo. Dala jsem totální placku na prvním skoku a myslela jsem si, že na tom dopadu zůstanu. Naštěstí jsem to odjela a semifinále jsem dala druhá,“ líčila Samková.

Ve finále už byla opět od startu v čele a vyhrála před Italkou Moioliovou a Američankou Jacobellisovou. Po dvou závodech se tak dostala do čela průběžného pořadí Světového poháru.

„Říkala jsem si, že finále musím napálit. Je to docela náročná trať, na druhou stranu už jsem nemusela jet další jízdu. Snažila jsem se do toho dát všechno a bylo to super,“ radovala se Samková.