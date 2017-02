První pokus o sprint. Samková se na pidi trať v Bansku těší

Třetí závod Světového poháru v sezoně, ale první sprint čeká snowboardkrosařku Evu Samkovou o tomto víkendu. Ve čtvrtek jede kvalifikaci. Tentokrát ale půjde o rychlý závod, trať je totiž krátká. „Jde o první klasický sprint, trať má 18 sekund, odhadem něco přes 200 nebo 300 metrů. Na to, že je v horách, je opravdu pidi,“ přiblížil český kouč Marek Jelínek.

Olympijská vítězka Samková, která vyhrála poslední závod SP v Americe, je v dobrém rozpoložení. „Máme tady krásný počasí, docela to všechno vycházelo už od začátku, bylo to super,“ pochvalovala si po středečním tréninku. Spokojená byla i proto, že si myslí, že by jí trať měla sedět.

„Je to na maximální sešlapy a díky tomu mám možnost ty holky předjet,“ libovala si. Zároveň si je ale vědoma i úskalí. „Je to kraťoučký, takže člověk musí už od začátku makat, protože už pak není čas na dohánění chyb.“

Drobných nedostatků ve svých tréninkových jízdách si byla vědoma. „Ještě se musím trochu srovnat, poslední dva skoky mi nevycházely se sešlapama, ale myslím si, že to půjde a bude to krásný,“ těšila se Samková.

<p>Eva Samková má tajnou zbraň. Rychleji než ostatní jezdí proto, že umí lépe než kdo jiný "sešlapávat" skoky. K tomu, že na trati neztrácí čas létáním, jí pomáhá její vrozená hypermobilita a bezkonkurenční timing. Jak to funguje? Podívejte se na reportáž iSport TV.</p> Tajná zbraň Samkové: Pomáhá jí hypermobilita i dokonalý timing • VIDEO iSport TV

Podrobnější informace k závodní trati podal trenér Čechů Marek Jelínek. Toho trať na sprint v horách docela překvapila. „Uvidíme při samotném závodu, jak těsné nebo netěsné budou rozdíly, jestli náhodou v cíli nepůjde pořád o fotofinish. Je otázka, jestli to bude opravdu sprint, jak atraktivní to bude. Je to první pokus, doufejme, že tento formát se bude objevovat spíš ve městech než v klasických horách,“ přemýšlel kouč.

Pro snowboardkrosaře to podle něj bude určitě specifický závod. „Je to zvláštní jet ze startu po technické části rovně, skočit tři skoky a být v cíli,“ řekl Jelínek. Zároveň ale našel výhodu přímo pro sebe jakožto trenéra. Díky délce trati totiž má alespoň prakticky po celé její délce přehled o tom, co se na ní děje a může svým svěřencům lépe poradit.

Kromě Samkové v kvalifikaci startují Vendula Hopjáková, Jan Kubičík a Radek Vintr. Finále je na programu v sobotu.