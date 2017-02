Samkové druhé místo nestačilo, ve Světovém poháru přišla o vedení

Samková byla na úvod sezony pátá v Montafonu, minulý závod v Solitude vyhrála. V dnešním krátkém sprinterském klání se na stupně vítězů prosadila podvanácté v kariéře. Finále přitom mohlo být bez ní, ze semifinálové jízdy totiž Samková postoupila ze třetího místa až po prozkoumání cílové fotografie.

"Po semifinálové jízdě jsem druhé místo nečekala. Naštěstí se mi povedl start, který byl ze všech mých dosavadních startů tady opravdu nejlepší," uvedla Samková. "Bylo to těsné, dala jsem do toho všechno a klidně jsem mohla být i poslední," upozornila snowboardistka na rozdíl sedmi setin mezi třemi nejlepšími v cíli.

Náročnost závodu způsobily změny počasí: občas sněžilo, někdy pršelo a měnila se viditelnost. "Nebyl to jednoduchý závod, druhé místo proto beru jako úspěch," řekla Samková. "Je to legrace, jak se střídám ve vedení ve Světovém poháru. Je to super a moc mě to baví," doplnila.

Snowboardcross mužů vyhrál stejně jako v minulém závodu v Solitude Alessandro Hämmerle z Rakouska. Za ním se na stupních vítězů seřadili Pierre Vaultier z Francie a Kanaďan Baptiste Brochu. Z úvodní čtvrtfinálové jízdy nepostoupil Jan Kubičík.

Závod SP ve snowboardcrossu v Bansku (Bulharsko):

Muži:



1. Hämmerle (Rak.),

2. Vaultier (Fr.),

3. Brochu (Kan.),

...42. Kubičík, v kvalifikaci 61. Vintr (oba ČR).

Průběžné pořadí (po 3 závodech):



1. Hämmerle 2050,

2. Visintin (It.) 2050,

3. Kearney (USA) 1690,

...46. Kubičík 50,1, 65. Vintr 24,7.

Ženy:

1. Brockhoffová (Austr.),

2. Samková (ČR),

3. Trespeuchová (Fr.), ...21. Hopjáková (ČR).

Průběžné pořadí (po 3 závodech):



1. Brockhoffová 2400,

2. Samková 2250,

3. Trespeuchová 1900, ...22. Hopjáková 240.