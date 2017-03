Snowboardistka Ledecká se těší na závody: Mamka s taťkou budou fandit

Jak strávíte poslední den před startem?

„Bavili jsme se s trenérem, že asi dáme day off, abych si pořádně odpočinula a nabrala síly. Možná si dám lehký trénink s fyzio a půjdu na výklus. Den si organizuju podle sebe. Snažím se prostě připravit na ten závod a tak nějak si odpočinout.“

Čím se před závody nejlíp odreagujete?

„Můj nejoblíbenější seriál jsou Přátelé. Jsem fanda Harryho Pottera, kamkoliv přijedu, tak si ho pustím jako první možnost. Mám to nakoukané dopředu, můžu u toho dělat jiné věci. Hrozně mě to baví. Nejoblíbenější je trojka. Líbí se mi tam hypogrif Klofan. Už vidím ty titulky: Esterka bude koukat před závodem na Klofana…“ (smích)

Kdo vám přijede fandit?

„Mamka s taťkou. A je tu pan Georgiev (šéftrenér Dukly Liberec – pozn. red.) se ženou, takže tu bude dobrá fanouškovská základna. Děda nedorazí, je to docela dlouhá cesta, určitě to bude sledovat v televizi.“

Jak se vám líbí závodní kopec?

„V neděli jsme měli první oficiální ježdění. Moc se mi líbil. Je to příjemný sklon, k cíli to trošku padá. Jsou tam dvě nebo tři nerovnosti, takové hupy. Těším se, bude to příjemné na jízdu.“

Navzdory kombinace s lyžováním máte za sebou skvělou sezonu, přijímáte roli favoritky?

„Já na to takhle nekoukám, každý závod je jiný. Je ošemetné o tom mluvit, nebo si myslet, že jsem jasný favorit a jedu si pro medaili. To bych v životě neřekla, budu se snažit odevzdat, co mám natrénováno. a uvidíme, jestli to bude stačit.“

Tuhle pokoru máte v sobě odjakživa?

„Nevím, asi za ten život, co sportuju, jsem poznala, že člověk mockrát prohraje, snad víckrát než vyhraje, tak jsem se to naučila. I jsem si o tom s dědou povídala a je to sport, nahoru dolů. Není to vždycky jednoduché.“

To v Sierra Nevadě dobře poznala Eva Samková…

„Mně je to samozřejmě líto za Evku. Kvalifikaci zajela fantasticky a je tam jedna z nejlepších, jenže to je sport, to se stane. Já bych jí to hrozně přála… Když jsem koukala, v jakém stavu měli trať a kolik lidí tam padalo, to taky nebylo podle mě úplně fér pro všechny, z mého laického pohledu. Ale přišlo mi, že jim to mohli nasolit nebo upravit mnohem líp, protože v těch klopenkách padalo spousta lidí. Ale možná jim jen moc fandím.“

Vaši trať do úterního obřího slalomu bude stavět váš trenér Erich Pramsohler, je to výhoda?

„Většinou je to tak, že když staví někoho trenér, tak pak jeho jezdci vypadají. Erich tam nebude stavět nic speciálního pro nás. Mně nikdy trenér nic nestavěl, ale beru to jako dobré znamení.“