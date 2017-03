Pusa a koulovačka. Na dceru jsem strašně nafoukanej! raduje se Janek Ledecký

Ester Ledecká stála na stupních vítězů se stříbrnou medailí a s úsměvem se dívala vstříc kanonádě sněhových koulí. Za plůtkem s tím nejdřív začala její maminka Zuzana, pak se přidal i tatínek Janek. Po úmorném dni na přímém slunci měla rodina co slavit.

„Já jsem strašně nafoukanej, jako vždycky. A to mě nepřejde,“ usmíval se Janek Ledecký, který si závod své dcery na mistrovství světa užil bez velkých nervů „Po těch letech, co s Ester jezdím, tak nervózní nejsem, protože vím, že odevzdá, co má odtrénováno. A natrénováno má fantasticky. Akorát se vždycky bojím, aby nepřišel nějaký pech. V tomhle vyřazovacím závodu stačí jedna chyba a i ti nejlepší jsou z toho venku.“

Ledecká si před finálovou jízdou našla čas na popovídání s maminkou. „Co jsme si říkaly? To je tajný, máme taková hesla, to jsou spouštěče. Jsem takový robot, a když se řekne heslo, tak se nastartuju,“ žertovala Ledecká.

Pusa od táty a chvíle štěstí s rodinou

Když se po finálové jízdě dostala do zákulisí, hned se s maminkou objala a od tatínka dostala pusu. „To mě tak napadlo, když jsem ji tam viděl,“ usmíval se Ledecký.

Bylo to ale radostné setkání, na slzy nedošlo. „Nejsem moc dojímací typ,“ řekla Ledecká. „Já si strašně užila ten závod, tak jsem spíš rozveselená než na slzy. Nevšimla jsem si, jestli někdo z nich ronil…“

Rodinná párty Ledeckých přitom nekončí. Ve čtvrtek je na programu paralelní obří slalom, olympijská disciplína, v níž Ledecká září.

„Moc se těším, protože obřák je Esterčina zamilovaná disciplína, co si budeme povídat,“ líčí Ledecký. „Tak se hrozně těším, že si to užije, a že se jí bude dobře jezdit. Takhle mi to říkáme. A že vyhrje? Zasloužila by si to…“

A co na to maminka? „Za mě mluví moje děti…“ usmála se.