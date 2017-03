Stříbrná Ledecká: Mám velkou radost, soupeřce musím složit poklonu

Po zlatu je to stříbro, ale zklamaná asi nebudete, že?

„Ne, rozhodně ne. Dneska to byl od začátku těžký závod, měly jsme jiné podmínky, než míváme na svěťácích, takže to bylo takové organizačně zvláštní. Neměly jsme před finále možnost prohlídky, to jsem moc nečekala. Jsem ráda, že se ten závod uskutečnil v těch podmínkách a mám radost z výsledku. Je to super.“

Vadil vám měkký sníh, do kterého celý den svítilo sluníčko?

„Bylo to měkké, trošku to nasolili, pod tím led byl, to bylo v pohodě. Možná to malinko hůř upravené, než to máme na svěťácích, ale zase tolik se to nelišilo. Spíš ta obecná organizace tady malinko pokulhávala.“

V čem?

„To jak měli postavený závod, jak informace přicházely na poslední chvíli. Nejdřív jsme mysleli, že prohlídka bude, pak nás tam nechali sedět čtyřicet minut, než se odstartovalo finále. Je to takové zvláštní. Já vždycky organizaci chválím, protože to musí být těžké něco takovýho udělat, ale tady mají těch disciplín strašně moc, tak to není jednoduché.“

Kde se rozhodlo finále proti Ulbingové?

„Celou dobu jsem si vybírala červený slalom, protože jsme po kvalifikaci usoudili, že byl možná trochu rychlejší, takže teď (na finále) mě přesunula do modrého, který jsem neměla tak najetý. Ale zajela perfektní jízdu, musím jí složit poklonu, jela výborně celý den, zaslouží si to.“

V modré trati se během dne skoro nevyhrávalo, cítila jste i tak šanci?

„Určitě, protože přede mnou vyhráli dva v modré, takže jsem věděla, že šance je vždycky. I kdyby všichni prohrávali v modré, budu mít šanci. Rozhodně jsem to nevzdávala a chtěla jsem bojovat až do konce.“

Co plánujete na čtvrteční závod v paralelním obřím slalomu, olympijském závodě?

„Já se na něj strašně těším, protože to je pěknej kopec a doufám, že si to užiju, že mě to bude bavit jako dneska a že si zajedu co nejvíc pěkných jízd.“

Přiznáte medailové ambice?

(smích) „Znáte mě, říkám, že každý den je jiný, každý se jinak vyspí, nic není jisté. Budu bojovat a uvidíme, jestli to bude stačit to moje ježdění.“