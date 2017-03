Šampionka Ledecká: Tato sezona vyšla perfektně. Ještě ale nekončí

Vypadala odpočatě, uvolněně. I přes to, co všechno má Ester Ledecká v této náročné sezoně za sebou. Před novináře předstoupila pouze se svým lyžařským koučem Tomášem Bankem. „Omlouvám se, že tu není zbytek týmu. Dávají se dohromady, aby stíhali mé tempo,“ žertovala čerstvá mistryně světa v paralelním obřím slalomu a celková vítězka Světového poháru alpských snowboardistek. Sezona ale ještě nekončí, teď sněhovou obojživelnici čeká přesun na lyže.

„Za pár dní odjíždím do ciziny sbírat fisové body, abych měla lepší pozici ve Světovém poháru v příští sezoně a případně i na olympiádě. V létě mě pak čeká tradiční soustředění v Řecku, kde budu nabírat fyzičku,“ prozradila své plány dívka, která se nezastaví. Lenošení by ji ani nebavilo. „I když přijedu do Řecka a řekneme si, že bude týden bez tréninku, tak to stejně nevydržím. Jdu na vodu, jdu se proběhnout, protože to mám v sobě a den bez pohybu mi připadá chudý,“ vysvětlila slečna, která ve čtvrtek oslaví dvaadvacáté narozeniny.

Se sezonou, kterou má z větší části za sebou, je velmi spokojená. „Vyšlo to perfektně. Měla jsem radost, že jsem se mohla zúčastnit obou mistrovství světa a že jsem mohla bojovat o velký glóbus, i když jsem kvůli lyžím některé závody na snowboardu vynechala. O to je to celkové vítězství cennější,“ pochvalovala si Ledecká.

A chválil ji také lyžařský trenér Tomáš Bank. Především se mu líbilo to, jak se jeho svěřenkyně v lyžování, kterému se na nejvyšší úrovni nevěnuje zase tak dlouho, posunula. „Posunula se hodně dopředu. Svěťák byl super, v podstatě nám nevyšel jenom jeden závod, jinak všechny vyšly skoro dokonale.“ Přesto na mistrovství světa ve Svatém Mořici občas úplně spokojeně nevypadal.

<p class="p1">Snowboardovou část sezony zakončila obojživelnice Ester Ledecká úspěšně: jako mistryně světa v obřím slalomu a držitelka velkého křišťálového globu za celkový triumf ve Světovém poháru v paralelních disciplínách. V náročné sezoně se Ledecká věnovala i své druhé disciplíně - lyžování. V něm se zúčastnila mistrovství světa a šesti závodů Světového poháru.</p>

„Co se týče mistrovství světa, měl jsem asi přehnaná očekávání. Ester byla spokojená. Zajela velmi dobré výsledky. Jenže já jsem byl zvyklý od Ondry (bratra, kterého trénoval ještě v minulé sezoně), že i když se ve svěťáku nedařilo, na MS to pak byla top 10. V podstatě když byl člověk jedenáctý, tak byl naštvaný,“ vysvětloval Bank. Poté, co si uvědomil, že to zřejmě nebude stejné jako s bratrem, už byl ale v klidu.

Na lyžích se v uplynulé sezoně věnovala Ledecká hlavně rychlostním disciplínám, tedy sjezdu a Super G. Kvůli olympijským hrám 2018, kde koliduje program lyžařů a alpských snowboardistů, se ale bude muset zaměřit na jiné disciplíny.

„Zatím to vypadá tak, že bych v tomhle programu stihla Super G, slalom a obřák. Super G je, dalo by se říct, moje parádní disciplína, jezdila jsem ji na svěťáku. Obřák a slalom úplně ne. Doufala jsem, že bych tam stihla sjezd a superkombinaci, to se bohužel kryje se snowboardovým závodem. Takže se uvidí, třeba to ještě změní,“ narážela na snahy českého týmu, aby organizátoři kvůli české závodnici poupravili program. Sama Ledecká tomu ale velké šance nedává. „Já samozřejmě budu věřit do poslední chvíle. Ale když nad tím racionálně uvažuju, tak si nemyslím, že by měli kvůli jedné holce změnit celý program olympiády.“