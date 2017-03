Skvělá Samková! Ovládla kvalifikaci a pojede o křišťálový glóbus

Samková se v kvalifikaci ve švýcarském středisku jako jediná dostala pod minutu a téměř o dvě sekundy porazila Francouzku Charlotte Bankesovou. V této sezoně česká hvězda vyhrála šest ze sedmi kvalifikací mezi elitou, včetně světového šampionátu.

"Nakonec to dopadlo super. Vyhrála jsem o necelý dvě vteřiny, což je super. Vůbec jsem to s mou jízdou nečekala," řekla Samková. "Jízda nebyla úplně brilantní. Začátek jsem trošku přeletěla, nakopaly mě trošku boule uprostřed i v cíli a těsně před cílem jsem dala placku na doublu, ale jsou to spíš menší věci na doladění."

Třetí v kvalifikaci skončila Michela Moioliová, která jediná může Samkové sebrat vítězství ve Světovém poháru. Česká olympijská šampionka ze Soči má před Italkou náskok 480 bodů. Za vítězství v závodu SP snowboardistů je tisíc bodů.

Největší soupeřka Samkové Australanka Belle Brockhoffová si zranila koleno v tréninku na mistrovství světa v Sierra Nevadě a ve finále chybí.

Vyřazovací jízdy se jako na mistrovství světa pojedou v šesti. "Trať je tady výrazně bezpečnější než ta na šampionátu," řekl trenér Marek Jelínek. S jízdou Samkové v kvalifikaci byl spokojený. "Vyhrála přesvědčivě a bude si vybírat dráhu, což je samozřejmě výhoda. Věřme, že v delší úvodní pasáži se dostane na první místo a nebude se muset v těch úzkých prostorech pod startem a ve středu trati potkávat s ostatními závodnicemi a předejde tak možnému pádu či kolizi," řekl.

Kateřina Louthanová byla jednou ze tří snowboardistek, které nepostoupily. Mezi muži se z 39. místa dostal do vyřazovacích jízd Jan Kubičík. Marek Pernička při premiérovém startu ve Světovém poháru obsadil v kvalifikaci 64. místo.