Samková to dokázala! Česká hvězda slaví zisk křišťálového glóbu

"Bomba, bomba, bomba! Jsem nadšená. Byla jsem i trochu naměkko, což já moc nebývám," radovala se třiadvacetiletá Samková z prvenství v SP. "Tohle jsem si hrozně přála a jsem ráda, že jsme to dali. Prkna jely skvěle a všichni makali, jak to šlo nejlíp. Jsem velice vděčná za to, že můžu tohle dělat," řekla.

Samková je letos druhou českou snowboardistkou, která ovládla seriál Světového poháru. Před týdnem se radovala Ester Ledecká v paralelních alpských disciplínách.

Před závěrečným závodem měla Samková náskok 480 bodů před Italkou Michelou Moioliovou a věděla, že stupně vítězů jí zajistí výhru v SP.

Ve čtvrtfinále jela po startu druhá za Francouzkou Julií Pereiraovou, ale předjela ji a jízdu vyhrála. Semifinále mělo podobný průběh, Samková rychle smazala drobnou ztrátu po startu a většinu trati prosvištěla v čele.

"Byla jsem dost slabá na startech, ale pak jsem to vždy dohnala a jela první na úvodní rovince a v zatáčce, kde to bylo těsné a pořád se tam padalo. Já jsem tam mohla jet v klidu každou jízdu," řekla.

Drama až do konce

Ve finále se střetla v přímém souboji o glóbus s Moioliovou. Po úvodní sérii boulí se dostala znovu do vedení a soupeřkám poodjela, ale v poslední zatáčce chybovala. "V klopce jsem to prošméřila a jela jí celou vrchem," řekla Samková.

Na českou závodnici se lepší stopou spodem dotáhly Bankesová i Moioliová. "Periferně jsem viděla, že přede mnou je Bankeška. To jsem věděla, že je v klidu. A najednou jsem viděla i Moiolku, začala jsem hrozně dupat a skončila druhá," popsala Samková. V cíli mohla slavit - zakřičela si radostí a lehla si na sníh.

Italku porazila v SP o 680 bodů. "Když se to povede, tak je těsné závodění skvělé. Bylo hezké, že to bylo dramatické až do konce," řekla Samková. "Podařilo se nám, o co jsme celý rok usilovali. Jsme na Evku všichni hrdí. Je nejlepší snowboardistka světa," uvedl trenér Marek Jelínek.



Samková v této sezoně stanula popáté ze sedmi závodů SP na stupních vítězů. Dvakrát vyhrála a třikrát skončila druhá. Úspěchem ve Světovém poháru si vynahradila zklamání z mistrovství světa, kde nepostoupila do velkého finále a skončila dvanáctá.

Jako první z českých snowboardistek vyhrála SP v roce 2014 Šárka Pančochová ve freestylových disciplínách. Světový pohár FIS ovládli v minulosti i běžec Lukáš Bauer, skokan Jakub Janda a skikrosař Tomáš Kraus.

O vítězi Světového poháru mužů se také rozhodovalo v poslední jízdě. Francouz Pierre Vaultier ztrácel na vedoucího Itala Omara Visintina v pořadí SP jen 20 bodů a oba jeli finále. Olympijský vítěz ze Soči i letošní mistr světa Vaultier poslední jízdu zimy vyhrál a obhájil loňský celkový triumf v SP.

Jan Kubičík dojel ve své osmifinálové jízdě druhý. Vypadl pak ve čtvrté čtvrtfinálové rozjížďce, v které byl pátý. V závodu skončil dvacátý.

SP ve snowboardcrossu ve Veysonnaz (Švýcarsko):



Muži: 1. Vaultier (Fr.), 2. Deibold (USA), 3. Pullin (Austr.), ...20. Kubičík, v kvalifikaci 64. Pernička (oba ČR).

Konečné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Vaultier 4450, 2. Visintin (It.) 3920, 3. Hämmerle (Rak.) 3404,...47. Kubičík 217, 70. Vintr (ČR) 56.

Ženy: 1. Bankesová (Fr.), 2. Samková (ČR), 3. Moioliová (It.), ...v kvalifikaci 25. Louthanová (ČR).

Konečné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Samková 5170, 2. Moioliová 4490, 3. Brockhoffová (Austr.) 4060, ...29. Hopjáková (ČR) 330.