Vítězka Samková po triumfu: Těším se, že se konečně vyspím

Ačkoliv na venek vypadá jako drsná holka, i snowboardkrosařka Eva Samková dokáže být naměkko. To ukázala v sobotu, když vyhrála křišťálový glóbus za celkové prvenství ve Světovém poháru ve snowboardkrosu. Aby ne, po MS, kde jí nevyšel útok na medaile a skončila na 12. místě, nechtěla o další trofej přijít. „Jsem nadšená, byla jsem i trochu naměkko, což já moc nebývám,“ přiznala. „Skoro vzlykla,“ hlásil v pozadí trenér Marek Jelínek. „Jo, skoro jsem vzlykla, spíš jsem kňučela dole. Tohle jsem si strašně přála, a jsem ráda, že jsme to všichni takhle dali.“

Je to pro vás i zadostiučinění po nevydařeném mistrovství světa?

„Pro mě stoprocentně. Samozřejmě jsem chtěla vyhrát i na MS, ale tohle jsem si strašně přála. A celý ty tři dny jsem byla lehce nervózní, nebo víc než normálně, takže to bylo takové zvláštní. Prostě jsem to chtěla a jsem ráda, že to vyšlo, je to bomba. Občas to tak je, že když člověk něco chce, tak se mu to nepovede na několikrát, ale tohle bylo fakt dobrý.

Bylo obtížné se přes výsledek na MS dostat a soustředit se na poslední závod?

„Ne vůbec. Dostat se z nějaké špatné nálady nebyl problém. Už druhý den jsem byla v klidu, pak jsem si týden odpočinula, zatrénovala si doma a bylo to v pohodě. Do Veysonnaz jsem se těšila, mám to tady hrozně ráda. Maximálně jsem se soustředila.“

Pomáhali vám nějak členové vašeho týmu, snažili se vás rozveselit?

„Tým se mě nemusí snažit rozveselit, protože jsou vtipný pořád. Byla sranda furt, stejně jako máme normálně. Bydlela jsem na pokoji s trenéry a fyzioterapeutem, takže to byla pohoda. Bylo to hezký, všichni mi hrozně pomáhali, snažili se na maximum. Snažili jsme se vymyslet co nejlepší projetí, jak bych to mohla ve finále dělat. Ten start byl strašně důležitý, ten mi fakt pomohl, protože jsme ho změnili a na poslední chvíli jsem ho dokázala provést tak nějak, aby to dávalo smysl, a díky tomu si myslím, že jsem od začátku mohla jet první.“

Jaký byl vítězný knír?

„No já jsem si ho postupně smazala v trénincích a závodech. Knír byl ještě s bradkou a měla jsem takovýho malýho přisávacího týpečka na helmě a tomu jsme taky přimalovali knírek.“ (smích)

Těšíte se teď na oslavy?

„Ano. Těším se, až se vrátím do Čech, že přijedu domů za rodičema. Možná dáme nějakou oslavičku. Teď se konečně v klidu vyspím, protože ty tři dny tady… Jako spala jsem, ale přece jenom jsem vstala o hodinu dřív, než jsem musela, protože jsem byla nervózní. Těším se, jak se projedu na koni a oslavím to na koni.“