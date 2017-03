Šampionka Samková po návratu: Splnila jsem si sen, do globu dáme šáňo

Jak těžký je ten globus?

„Je docela těžkej. Mám na to speciální stříbrný kufřík. Doma nemám poličku, děda, který je strážce medailí, ho bude chtít vidět. Asi do toho dáme šáňo, ale blbě se z toho pije.“

Dá se tenhle triumf, který jste získala v sobotu ve Veysonnaz, srovnat s olympijským vítězstvím v Soči?

„Když jsem vyhrála olympošku, bylo to skvělý, ale nebyla jsem zase taková favoritka. Teď jsem si to přála celé tři dny předtím, byla jsem nervózní, bylo mi dost nepříjemně. Po závodě jsem se konečně mohla normálně vyspat.“

Po nezdaru na mistrovství světa jste říkala, že se svět nezboří…

(úsměv) „On se svět nezbořil, i když jsem vyhrála, jenom je člověk trochu veselejší.“

Berete zisk Světového poháru jako satisfakci za nešťastný světový šampionát?

„Asi trošku jo, ale já jsem chtěla od začátku svěťák. Takže to beru jako splněný sen. Vyhrála jsem o necelých sedm set bodů, což je docela dost, minule mi to uteklo o čtyřicet, což je docela dost málo.“

720p 480p 360p 240p <p>Eva Samková končí předolympijskou sezonu a to obrovským úspěchem. Olympijská vítězka poprvé v kariéře triumfovala v celkovém pořadí Světového poháru ve snowboardcrossu a oslavila zisk křišťálového glóbu.</p> REKLAMA Samková o sezoně: Byla pohodová, víc jsem si věřila • VIDEO iSport TV

Po závodě jste říkala, že jste byla trochu dojatá, kdy naposledy se vám to stalo?

„Když jsem dostala koně. Kůň mě, samozřejmě, dojal nejvíc. Na olympošce jsem měla hroznou radost, že jsme to fakt dokázali. Tady jsem si říkala, že je to zdlouhavé. Ulevilo se mi, říkala jsem si, že to konečně dopadlo.“

Bude teď mít čas se na svém koni Pepinovi, kterého jste dostala po zlaté olympiádě v Soči, projet?

„Plánuju to zítra, vezmu i proběhnout psa. Těším se!“

Co vás čeká ve škole?

„Druhý ročník je v polovině, ale já jsem spíš na začátku. Budu se muset začít připravovat. Mám vytipované studenty ve škole, kteří jsou připravenější než já. Pošlou mi věci, které mám udělat. Doufám, že ročník zakončím v červnu nebo v září. Kromě školy mě čeká pár kratších dovolených v Čechách, chci být na koních. Nejpozději v květnu chci začít trénovat.“

Jaká bude příprava na olympijskou sezonu?

„Začnu se připravovat v půlce května, duben budu mít volnější. Neznamená to, že bych celý den ležela v posteli. Budu samozřejmě na koních, jezdit na kole, těším se na to, venku je zas krásně. Pojedu domů do Krkonoš.“

Novinka je pro nás soustředění v Argentině. Co si od něj slibujete?

„Pro nás je to novinka, ale Kanaďáci a Američani tam jezdí, v září tam bývaly i svěťáky. Já se tam těším.“

Máte už v hlavě olympijské hry v korejském Pchjongčchangu?

„Ne, vůbec, to je tak strašně daleko. I kdybych chtěla, tak to nemám v hlavě. Je léto, bude trénování. Bude pět svěťáků, až přijedu na olympiádu, tak to začnu řešit. Člověk samozřejmě bude nervózní, bude obhajoba. Může se to jenom zlepšit. Jedno zlato už mám, takže to může být jenom lepší.“