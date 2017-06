Světlo na konci tunelu? Skokani uspořádají letní Grand Prix

Navzdory komplikované finanční situaci v souvislosti s dotační kauzou se v srpnu ve Frenštátě pod Radhoštěm uskuteční tradiční Memoriál Jiřího Rašky, včetně Grand Prix žen, letní obdoby Světového poháru. Potvrdil to organizátor závodů Jan Baier.

„Svěťák uděláme, definitivně jsme to rozjeli,“ řekl Baier.

Pořadatelé Raškova memoriálu doteď zvažovali, že se závody neuskuteční kvůli tomu, že bývalá ministryně mládeže, školství a tělovýchovy Kateřina Valachová zastavila přísun dotačních peněz do sportu kvůli zadržení fotbalového bosse Miroslava Pelty a své tehdejší náměstkyně Simony Kratochvílové.

„Peníze dostaneme. Ne úplně všechno, co jsme žádali, museli jsme věci zkrouhnout. Ale do dvou, tří týdnů by peníze měly přijít,“ říká Baier. „My nemáme problém s cashflow. Spoustu věcí vyplácíme až potom.“

Svaz lyžařů je kvůli pozastaveným situacím v krizi, stále čeká na peníze za už uspořádané MS juniorů a Světový pohár ve snowboardingu. Kvůli finanční nejistotě se svaz vzdal závodů Světového poháru v Novém Městě na Moravě, které se měly konat začátkem roku 2018.

Prestižní skokanská akce ve Frenštátě pod Radhoštěm se však uskuteční. V pátek 18. a v sobotu 19. srpna se uskuteční závody ženské Grand Prix, letní obdoby Světového poháru.

„Pro naše holky je to důležité kvůli olympijské kvalifikaci. Potřebují body, aby mohly startovat. Dva závody doma je velká šance,“ zdůrazňuje Baier.

V neděli 20. srpna se potom na můstcích na Horečkách uskuteční finálový závod Beskydského turné mužů, kterého se zúčastní špičková zahraniční konkurence a také česká reprezentace.