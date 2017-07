Samková jako Bono z U2: S „laserovými“ brýlemi pomáhá vědě

„Vypadám jak Bono!“ smála se Eva Samková před odletem do dálav s připomínkou podobných brýlí frontmana U2 Bona Voxe, který trpí zeleným zákalem.

„Tohle jsou takové ty laserové brejle a já když si je sundám, tak tady všechny zmasakruju laserovýma očima,“ žertovala Samková.

V rozesmáté náladě vyrážela na klíčové soustředění před zimní olympiádou v Koreji. V rámci projektu Českého olympijského výboru bude spolu s dalšími reprezentanty Vendulou Hopjákovou a Janem Kubičíkem v následujících týdnech při přesunech napříč různými časovými pásmy monitorována i díky speciálním brýlím.

„Podílíme se na projektu olympijského výboru. Snažíme se nasbírat informace, ať už měřením, nebo pocitové s časovým a spánkovým režimem, abychom byli do Koreje připravení,“ vysvětluje Samková. „Někdo je na posuny citlivější. Mění se to i s věkem. Přelítáme mezi různými destinacemi, měření bude víc, i v jiných časových pásmech. Je to zajímavé.“

ČOV Samkové a spol. připlatil na důležité předolympijské soustředění a snowboarďáci na oplátku přispějí výzkumu. Ve speciálních brýlích mají chodit první dva dny po příletu do nové destinace v době místního rána kvůli tzv. odstínění od škodlivého světla, mezi něž se počítá nejenom sluneční světlo, ale jakékoli světlo s modrou složkou (tablety, telefony, billboardy, LED osvětletní).

„Škodlivé světlo částečně dopadá do doby spánku, kdy se nemusí příliš řešit, pokud člověk opravdu spí, ale je důležité na ni myslet hlavně první dva dny v době místního rána a nevycházet bez žlutých brýlí ani na záchod,“ vysvětluje docentka Zdeňka Bendová, expertka na fyziologické adaptace a biorytmy.

Snowboardkrosaři vyrazili na Nový Zéland, kde budou trénovat skoky. Pak se přesunou do Chile, kde je čeká trénink startů a jízdy v boulích. Nakonec poletí do argentinského Cerro Catedral, kde už začátkem září předsunutým závodem startuje sezona Světového poháru.

„Čekají nás tři přesuny do různých časových pásem. Budeme průběžně vyhodnocovat, jak se jednotliví závodníci přizpůsobují, abychom byli dobře připraveni na příští rok,“ vysvětluje reprezentační trenér Marek Jelínek.

Závodníci nosí na ruce pásky, které zaznamenávají data, ta se pak přes mobilní aplikaci odešlou do počítače.

„Teď to měl Cink na Tour de France. Pro vytrvalce je to zajímavé, je vidět, jak tělo reaguje třeba na den pauzy,“ říká další trenér Jakub Flejšar. „Na Novém Zélandu máme podobný posun jako v Koreji. Zažijeme věci jako na olympiádě, na kterou chceme být co nejlíp připraveni ve všech ohledech.“