Krpálek ukončil nadvládu žen: Nic proti nim, ale je dobré, že vyhrál chlap!

„Je to nádherná tečka v téhle sezoně. Nemohla být ani lepší,“ říká Krpálek. „Teď to nemyslím špatně vůči ženám, ale mám radost, že se to konečně vrátilo k chlapům.“

V roce 2006, kdy anketu vyhrála olympijská šampionka v běžeckém lyžování Kateřina Neumannová, začala desetiletá vláda žen. Třikrát triumfovala rychlobruslařka Martina Sáblíková, dvakrát oštěpařka Barbora Špotáková, překážkářka Zuzana Hejnová a tenistka Petra Kvitová.

„Já jsem to samozřejmě nemyslel vůbec nijak špatně. Když jsme se bavili s ostatními sportovci, říkali, že by bylo supr, aby konečně vyhrál chlap,“ smál se Krpálek po vyhlášení. „Já jsem samozřejmě rád, že jsem vyhrál já, jednak, že to je zpátky u chlapů.“

Sportovkyně Krpálkovy triumf přály. „Věřím Lukáši Krpálkovi,“ prohlásila biatlonistka Gabriela Koukalová už před vyhlášením. „Pro mě už je čest, že jsem ve společnosti hvězd. Je mi jedno, jestli budu desátá nebo kolikátá.“

„Myslím, že si to letos určitě zasloužil. Uvidíme, jak to bude příští rok, jestli to zůstane dlouho u pánů, nebo si to příští rok vezmeme zpátky,“ řekla Lucie Hradecká, členka fedcupového týmu, který triumfoval v soutěži kolektivů.

720p 480p 360p 240p <p>Sportovním světem otřásla zpráva o přepadení tenistky Petry Kvitové. Čeští sportovci jí z vyhlášení Sportovce roku posílají jasné vzkazy. „Ty to dáš!“ povzbuzují ji.</p> REKLAMA Čeští sportovci podporují Kvitovou: Petro, ty to dáš! Držíme palce • VIDEO iSport TV