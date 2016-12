Štědrý den nastal! Pro většinu lidí to znamená vánoční pohodu, dobré jídlo a samozřejmě dárky. Jinak na tom nejsou ani úspěšní čeští sportovci, ať už současní či bývalí. V anketě TV iSport jsme se několika z nich ptali, co si přejí pod stromeček. Samozřejmostí je zdraví, ale došlo i na nečekaná přání. A zajímavé odpovědi padaly i na otázku, koho by si sportovci přáli pozvat na panáka. Na obě ankety se podívejte ve videích.