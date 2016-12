Sportovci volili krále roku 2016. Kdo a proč zapomněl na Krpálka?

Tak na rovinu: které dvě osobnosti českého sportu vynechaly mezi deseti jmény na svém lístku jediného zlatého hrdinu z olympijského Ria? Kdo zcela pozbyl soudnost, nesnáší judo, nebo dokonce přímo dobráka Krpálka?! Krajně podezřelé okolnosti mají banální vysvětlení. Prvním „zločincem“ je sám Krpálek. Zlatý škrtič, házeč a páčič ocenil výhradně kolegy, přesně v rytířském duchu svého sportovního řemesla.

Druhou výjimkou je hvězdný motorista Martin Prokop. V plném zápřahu příprav na Rally Dakar v daleké cizině na Krpálka jednoduše zapomněl. Brzy si pochybení uvědomil, ale aktualizaci tipů nežádal. „Nevadí, oni ho budou mít ostatní,“ usmíval se.

Golfová kráska Klára Spilková sepsala své favority ručně na papír, obrázek najdete na následující dvoustraně. Plavci posílali hlasy z MS v Kanadě, řada atletů ze soustředění v Africe. „Omlouvám se, nejel mi tam net,“ psal čtvrtkař Pavel Maslák, halový mistr světa. „Top 10 jednotlivců je zcela jasné. Snad jsem neudělal někde chybu.“

Tomáš Plekanec odpověděl z Montrealu během pěti minut, bylo znát, že si v NHL udržuje přehled. Jiří Beran, šermíř, jenž proslul férovým gestem v Riu, reagoval z cesty na turnaj do Kataru. „Uff ff f, nebylo to vůbec jednoduché, všichni na seznamu jsou prostě výborní,“ ocenil.

Podobně se trápil extrémní skokan do vody Michal Navrátil. Zvolit 10 jmen a tři týmy? „Neskutečně těžké. Každý obětuje dost pro to, aby dosáhl toho, čeho dosáhl. Pár jmen jsem poskládal, ale když jsem začal víc přemýšlet, tak to bylo horší. Vložil jsem 15 jmen,“ dopsal se smajlíkem.

Vavřinec Hradilek vyťukal do mobilní zprávy neformálně „Krpoš“ a „Jířa Prsk“. Tomáš Satoranský se ozval z NBA. „Jícha je u mě desátej jenom proto, že je to kámoš,“ smál se při zmínce o házenkářské ikoně, s níž se zná z angažmá v Barceloně.

Výstavně zabojoval biatlonista Michal Krčmář. „Po přeletu z Östersundu jsem nechal na letišti notebook. Naštěstí data jsem měl zálohovaná a za blbost se platí, no,“ vysvětlil s nadhledem. Mimochodem, Krpálka zvolil jako letošní sportovní dvojku. Komu dal přednost, to zjistíte při zkoumání 50 anketních lístků.