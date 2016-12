Rusové se poprvé přiznali k řízenému dopingu: Bylo to spiknutí

Po dlouhých měsících tvrdohlavého odmítání někteří ruští funkcionáři v rozhovorech s New York Tiems poprvé přiznali, že v Rusku fungoval řízený dopingový systém, z čehož velkou zemi na východě obviňuje zpráva profesora Richarda McLarena. Nadále však popírají, že by byl program řízen státem.

Celý svět má jasno: V Rusku existoval organizovaný dopingový systém, který po léta torpédoval fair play ve sportu, a jedním z jeho vrcholů byly zimní olympijské hry v Soči, kde v roce 2014 pomáhali měnit pozitivní vzorky za čisté dokonce agenti státních služeb.

„Bylo to institucionální spiknutí,“ řekla pro New York Times současná generální ředitelka ruské antidopingové agentury Anna Anceljovičová, ačkoli se brání tvrzení, že do podvodů byly zapojeny i státní struktury.

Stejně se na věc dívá také jednaosmdesátiletý Vitalij Smirnov, jeden z nejmocnějších sportovních funkcionářů v zemi posledních desítek let, jeho kariéra sahá hluboko do sovětské éry.

„Z mého pohledu jako bývalého ministra sportu a prezidenta olympijského výboru jsme udělali hodně chyb,“ přiznává však Smirnov.

Profesor Richard McLaren, který prezentoval dvě zprávy nezávislé komise WADA, v nichž obvinil Rusko ze státem organizovaného dopingového programu, podobná vyjádření vítá. Upozorňuje však na to, že mohou být motivována snahou o zmírnění sankcí proti ruskému sportu.

„Jde o odstraňování škod. Na fakta můžete nalepit různé nálepky, ale je to tak trochu hra se slovíčky,“ uvedl McLaren.

Z dopingu už bylo obviněno přes 650 ruských sportovců a na svět se dostala už velká jména. Olympijský vítěz v běhu na lyžích na 50 kilometrů Alexandr Legkov a stříbrný medailista ze stejného závodu na hrách v Soči v roce 2014 Maxim Vylegžanin mají od mezinárodní federace FIS pozastavenou činnost kvůli podezření z porušení pravidel o dopingu. Nezúčastní se kvůli tomu Tour de Ski, stejně jako jejich kolegové Jevgenij Bělov a Alexej Petuchov.

„Musíme najít důvody, proč mladí sportovci berou doping, a proč souhlasili, aby byli dopováni,“ uvedl Smirnov.