Titul Spartě, Slavii, Plzni či Koukalové. Co chtějí vidět hvězdy v roce 2017

Rok 2016 je už pomalu minulostí, co přinese ten příští? iSport TV se zeptala českých sportovních hvězd, co by chtěly vidět v roce 2017. Petr Koukal by přál titul biatlonové mistryně světa své manželce Gábině, fotbalisté mistrovský pohár svým klubům a třeba Kateřina Neumannová by vedle velkých českých úspěchů ráda viděla i svou dceru Lucii ve finále tenisového turnaje. „I nějakého menšího,“ usmívala se skromně. Podívejte se na naši anketu!