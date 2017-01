Přehled očekávaných sportovních událostí v roce 2017

LEDEN

2.-14. MOTORISMUS: Rallye Dakar v Paraguay, Bolívii a Argentině

2.-8. BIATLON: Světový pohár v Oberhofu (Něm.)

3. BASKETBAL: Liga mistrů mužů, Nymburk - Frankfurt

3.-4. BĚH NA LYŽÍCH: Závody SP a Tour de Ski v Obertsdorfu (Něm.)

4. SKOKY NA LYŽÍCH: Závod SP a Turné čtyř můstků v Innsbrucku (Rak.)

BASKETBAL: Evropská liga žen, ZVVZ USK Praha - Schio

6. BĚH NA LYŽÍCH: Závody SP a Tour de Ski v Toblachu (It.)

LEDNÍ HOKEJ: Finále mistrovství světa do 20 let v Montrealu (Kan.)

SKOKY NA LYŽÍCH: Závod SP a závěrečný díl Turné čtyř můstků v Bischofshofenu (Rak.)

6.-8. RYCHLOBRUSLENÍ: Mistrovství Evropy ve víceboji v Heerenveenu (Niz.)

7.-8. BĚH NA LYŽÍCH: Závody SP a Tour de Ski ve Val Di Fiemme (It.)

9. FOTBAL: Vyhlášení výsledků ankety FIFA o nejlepšího fotbalistu světa v Curychu (Švýc.)

10. LEDNÍ HOKEJ: Semifinále play off Ligy mistrů

10.-15. BIATLON: Světový pohár v Ruhpoldingu (Něm.)

11. BASKETBAL: Liga mistrů mužů, Soluň - Nymburk (Řec.)

BASKETBAL: Evropská liga žen, ZVVZ USK Praha - Györ

11.-29. HÁZENÁ: Mistrovství světa mužů ve Francii

12.-14. SPORTOVNÍ STŘELBA: Grand Prix České republiky v Plzni

13.-15. BOBY A SKELETON: Mistrovství Evropy ve Winterbergu (Něm.)

RYCHLOBRUSLENÍ: ME v short tracku v Turíně (It.)

16.-22. MOTORISMUS: Rallye Monte Carlo, mistrovství světa v automobilových soutěžích v Monte Carlu (Mon.)

16.-29. TENIS: Australian Open v Melbourne (Aust.)

17. LEDNÍ HOKEJ: Semifinále play off Ligy mistrů

BASKETBAL: Liga mistrů mužů, Nymburk - Monako

17.-22. BIATLON: Světový pohár v Antholz-Anterselvě (It.)

18. VOLEJBAL: Liga mistrů mužů, Dukla Liberec - Berlín

BASKETBAL: Evropská liga žen, Wisla Krakov - ZVVZ USK Praha (Pol.)

20.-22. SQUASH: Czech Open juniorů v Praze

25. BASKETBAL: Liga mistrů mužů, Domžale - Nymburk (Slovin.)

BASKETBAL: Evropská liga žen, ZVVZ USK Praha - Mersin Büyüksehir

25.-29. KRASOBRUSLENÍ: Mistrovství Evropy v Ostravě

27.-29. SANĚ: Mistrovství světa v Innsbrucku (Rak.)

28.-29. CYKLOKROS: Mistrovství světa v Bieles (Luc.)

ÚNOR

1. BASKETBAL: Evropská liga žen, Montpellier - ZVVZ USK Praha (Fra.)

1.-5. BIATLON: Mistrovství Evropy juniorů v Novém Městě na Moravě

2. VOLEJBAL: Liga mistrů mužů, Berlín - Dukla Liberec (Něm.)

3.-5. TENIS: Davisův pohár, Austrálie - Česko v Melbourne (Aust.)

5. AMERICKÝ FOTBAL: Super Bowl v Houstonu (USA)

7. LEDNÍ HOKEJ: Finále play off Ligy mistrů

7.-14. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa žen do 18 let v Přerově

7.-19. ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýc.)

8. BASKETBAL: Evropská liga žen, ZVVZ USK Praha - Dynamo Kursk

9.-12. LEDNÍ HOKEJ: Švédské hokejové hry v Göteborgu (Švéd.)

RYCHLOBRUSLENÍ: Mistrovství světa na jednotlivých tratích v Kangnungu (Kor.)

9.-19. BIATLON: Mistrovství světa v Hochfilzenu (Rak.)

10.-12. MOTORISMUS: Švédská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (Švéd.)

11.-12. TENIS: Fed Cup, Česko - Španělsko v Ostravě

14.-15. FOTBAL: Osmifinálová utkání Ligy mistrů

15. VOLEJBAL: Liga mistrů mužů, Dukla Liberec - Lube Civitanova

BASKETBAL: Evropská liga žen, ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul

15.-19. BADMINTON: Mistrovství Evropy týmů v Lubinu (Pol)

16. FOTBAL: Evropská liga

17. FOTBAL: Start jarní části ePojisteni.cz ligy

17.-26. BOBY: Mistrovství světa v Königssee (Něm.)

19. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: Jizerská padesátka, závod Ski Classics v dálkovém lyžování v Bedřichově

21.-22. FOTBAL: Osmifinálová utkání Ligy mistrů

22. BASKETBAL: Evropská liga žen, Schio - ZVVZ USK Praha (It.)

22.-5.3. KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Mistrovství světa v Lahti (Fin.)

23. FOTBAL: Evropská liga

24. FOTBAL: Los osmifinále Evropské ligy v Nyonu (Švýc.)

25.-26. RYCHLOBRUSLENÍ: Mistrovství světa ve sprintech v Calgary (Kan.)

27.-5.3. BIATLON: Světový pohár v Pchjongčchangu (Kor.)

BŘEZEN

1. VOLEJBAL: Liga mistrů mužů, Rzeszów - Dukla Liberec (Pol.)

3.-5. ATLETIKA: Halové mistrovství Evropy v Bělehradě (Srb.)

4.-5. RYCHLOBRUSLENÍ: Mistrovství světa ve víceboji v Hamaru (Nor.)

JUDO: European Open v Praze

6. LEDNÍ HOKEJ: Start play off Tipsport extraligy

7.-8. FOTBAL: Osmifinálová utkání Ligy mistrů

7.-12. BIATLON: Světový pohár v Ťumeni (Rus.)

8.-19. AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Mistrovství světa v akrobatickém lyžování a snowboardingu v Sierra Nevadě (Špa.)

9. FOTBAL: Osmifinále Evropské ligy

10.-12. MOTORISMUS: Mexická rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích (Mex.)

RYCHLOBRUSLENÍ: Mistrovství světa na krátké dráze v Rotterdamu (Niz.)

14.-15. FOTBAL: Osmifinálová utkání Ligy mistrů

14.-19. BIATLON: Světový pohár v Oslu (Nor.)

16. FOTBAL: Osmifinálová utkání Evropské ligy

17. FOTBAL: Los čtvrtfinále Ligy mistrů a Evropské ligy

18.-26. CURLING: Mistrovství světa žen v Pekingu (Čína)

19. BĚH NA LYŽÍCH: Finále a závěrečné závody SP v Ťumeni (Rus.)

BIATLON: Závěrečné závody SP v Oslu (Nor.)

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Finále a závěrečné závody SP ve sjezdovém lyžování v Aspenu (USA)

22. FOTBAL: Příprava, Česko - Litva

25. SNOWBOARDING: Závody SP ve snowboardingu (slopestyle) ve Špindlerově Mlýně

26. MOTORISMUS: Velká cena Kataru, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Losailu (Kat.)

MOTORISMUS: Velká cena Austrálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Melbourne (Aust.)

SKOKY NA LYŽÍCH: Závěrečný závod SP ve skocích na lyžích (lety muži) v Planici (Slovi.)

FOTBAL: Kvalifikace MS 2018, San Marino - Česko (San Marino)

ATLETIKA: Mistrovství světa v cross country v Kampale (Uga.)

29.-2.4. KRASOBRUSLENÍ: Mistrovství světa v Helsinkách (Fin.)

DUBEN

1. ATLETIKA: Pražský půlmaraton v Praze

1.-8. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa žen v Plymouthu (USA)

1.-9. CURLING: Mistrovství světa mužů v Edmontonu (Kan.)

VZPÍRÁNÍ: Mistrovství Evropy ve Splitu (Chor.)

7.-9. MOTORISMUS: Francouzská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (Fra.)

TENIS: Čtvrtfinále Davis Cupu

8. DOSTIHY: Velká národní v Liverpoolu (Brit.)

9. MOTORISMUS: Velká cena Číny, mistrovství světa vozů formule v Šanghaji (Čína)

MOTORISMUS: Velká cena Argentiny, mistrovství světa silničních motocyklů v Termas De Río Hondo (Arg.)

11. LEDNÍ HOKEJ: Start play off Stanley Cupu NHL

11.-12. FOTBAL: Čtvrtfinálová utkání Ligy mistrů

12.-16. DRÁHOVÁ CYKLISTIKA: Mistrovství světa v Hongkongu (Čína)

13. FOTBAL: Čtvrtfinálová utkání Evropské ligy

13.-23. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa do 18 let v Popradu a Spišské Nové Vsi (Slove.)

15. BASKETBAL: Start play off NBA

16. MOTORISMUS: Velká cena Bahrajnu, mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru (Bahr.)

18.-19. FOTBAL: Čtvrtfinálová utkání Ligy mistrů

20. FOTBAL: Čtvrtfinálová utkání Evropské ligy

20.-23. JUDO: Mistrovství Evropy ve Varšavě (Pol.)

21. FOTBAL: Los semifinále Ligy mistrů a Evropské ligy

21.-23. SQUASH: Czech Open v Praze

22.-23. TENIS: Semifinále Fed Cupu

22.-29. CURLING: Mistrovství světa smíšených dvojic v Lethbridge (Kan.)

23. MOTORISMUS: Velká cena Ameriky, mistrovství světa silničních motocyklů v Austinu (USA)

26.-29. SQUASH: Mistrovství Evropy týmů v Helsinkách (Fin.)

27.-30. LEDNÍ HOKEJ: České hokejové hry

28.-30. MOTORISMUS: Argentinská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (Arg.)

30. MOTORISMUS: Velká cena Ruska, mistrovství světa vozů formule 1 v Soči (Rus.)

KVĚTEN

1.-6. TENIS: Prague Open žen v Praze

2.-3. FOTBAL: Semifinálová utkání Ligy mistrů

3.-8. SPORTOVNÍ STŘELBA: Grand Prix Osvobození v Plzni

4. FOTBAL: Semifinálová utkání Evropské ligy

5. ATLETIKA: Diamantová liga v Dauhá (Katar)

5.-21. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem a Paříži (Něm./Fra.)

5. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa, Česko - Kanada v Paříži (Fra.)

6. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa, Česko - Bělorusko v Paříži (Fra.)

6.-28. CYKLISTIKA: Giro d'Italia (It.)

7. ATLETIKA: Pražský maraton v Praze

MOTORISMUS: Velká cena Španělska, mistrovství světa silničních motocyklů v Jerezu (Špa.)

8. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa, Česko - Finsko v Paříži (Fra.)

9.-10. FOTBAL: Semifinálová utkání Ligy mistrů

11. FOTBAL: Semifinálová utkání Evropské ligy

LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa, Česko - Norsko v Paříži (Fra.)

11.-14. PLÁŽOVÝ VOLEJBAL: Turnaj Světového okruhu v Praze

SQUASH: Mistrovství Evropy do 15 a 17 let v Praze

12. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa, Česko - Slovinsko v Paříži (Fra.)

13. ATLETIKA: Diamantová liga v Šanghaji (Čína)

14. MOTORISMUS: Velká cena Španělska, mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně (Špa.)

LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa, Česko - Francie v Paříži (Fra.)

16.-21. ZÁPAS: Mistrovství Evropy v Bělehradu (Srb.)

16. LEDNÍ HOKEJ: Mistrovství světa, Česko - Švýcarsko v Paříži (Fra.)

17. FOTBAL: Finále českého poháru - MOL Cupu

18. LEDNÍ HOKEJ: Čtvrtfinále mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem (Fra./ Něm.)

19.-21. MOTORISMUS: Portugalská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (Port.)

20.-21. CYKLISTIKA: Závod SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě

20. LEDNÍ HOKEJ: Semifinále mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem (Něm.)

21. LEDNÍ HOKEJ: Finále a zápas o třetí místo na mistrovství světa Kolíně nad Rýnem (Něm.)

MOTORISMUS: Velká cena Francie, mistrovství světa silničních motocyklů v Le Mans (Fra.)

24. FOTBAL: Finálové utkání Evropské ligy ve Stockholmu (Švéd.)

26.-28. VESLOVÁNÍ: Mistrovství Evropy v Račicích

27. ATLETIKA: Diamantová liga v Eegene (USA)

FOTBAL: Poslední kolo ePojisteni.cz ligy

28. MOTORISMUS: Velká cena Monaka, mistrovství světa vozů formule 1 v Monte Carlu (Mon.)

28.-11.6. TENIS: French Open v Paříži (Fra.)

29.-5.6. STOLNÍ TENIS: Mistrovství světa v Düsseldorfu (Něm.)

ČERVEN

1.-4. VODNÍ SLALOM: Mistrovství Evropy v Tacenu (Slovi.)

3. FOTBAL: Finálové utkání Ligy mistrů v Cardiffu (Brit.)

4. MOTORISMUS: Velká cena Itálie, mistrovství světa silničních motocyklů v Mugellu (It.)

8. ATLETIKA: Diamantová liga v Římě (It.)

9.-11. MOTORISMUS: Italská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (It.)

10. MOTORISMUS: Grand Prix České republiky, závod MS na ploché dráze v Praze

FOTBAL: Kvalifikace MS 2018, Norsko - Česko (Nor.)

11. MOTORISMUS: Velká cena Kanady, mistrovství světa vozů formule 1 v Montrealu (Kan.)

MOTORISMUS: Velká cena Katalánska, mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně (Špa.)

12.-17. ŠERM: Mistrovství Evropy v Tbilisi (Gruz.)

15. ATLETIKA: Diamantová liga v Oslu (Nor.)

16.-18. VODNÍ SLALOM: Závody SP v Praze

TRIATLON: Mistrovství Evropy v Kitzbühelu (Rak.)

16.-25. BASKETBAL: Mistrovství Evropy žen v Praze a Hradci Králové

16.-30. FOTBAL: Mistrovství Evropy do 21 let v Polsku

17.-24. MODERNÍ PĚTIBOJ: Mistrovství Evropy v Minsku (Běl.)

17.-2.7. FOTBAL: Pohár FIFA v Rusku

18. MOTORISMUS: Velká cena Evropy, mistrovství světa vozů formule 1 v Baku (Ázer.)

ATLETIKA: Diamantová liga ve Stockholmu (Švéd.)

FOTBAL: Utkání ME do 21 let, Česko - Německo v Tychách (Pol.)

TRIATLON: Mistrovství Evropy Ironman v Elsinore (Dán.)

21. FOTBAL: Utkání ME do 21 let, Česko - Itálie v Tychách (Pol.)

23.-24 LEDNÍ HOKEJ: NHL draft v Chicagu (USA)

24. FOTBAL: Utkání ME do 21 let, Česko - Dánsko v Tychách (Pol.)

24.-25. CYKLISTIKA: Mistrovství světa maratonu horských kol v Singenu (Něm.)

24.-2.7. INLINE HOKEJ: Mistrovství světa v Bratislavě (Slov.)

25. MOTORISMUS: Velká cena Nizozemska, mistrovství světa silničních motocyklů v Assenu (Niz.)

25.-1.7. SOFTBALL:Mistrovství Evropy žen v Bollate (It.)

27.-2.7. BASEBALL: Pražský baseballový týden v Praze

28. ATLETIKA: Zlatá tretra, mítink IAAF World Challenge v Ostravě

29.- 2.7. MOTORISMUS: Polská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (Pol.)

ČERVENEC

1. ATLETIKA: Diamantová liga v Paříži (Fra.)

1.-11. HOKEJBAL: Mistrovství světa v Pardubicích

1.-23. CYKLISTIKA: Tour de France (Fra.)

2. MOTORISMUS: Velká cena Rakouska, mistrovství světa vozů formule 1 ve Spielbergu (Rak.)

3.-16. TENIS: Wimbledon v Londýně (Brit.)

6. ATLETIKA: Diamantová liga v Lausanne (Švýc.)

7.-16. SOFTBALL: Mistrovství světa mužů ve Whitehorse (Kan.)

9. MOTORISMUS: Velká cena Británie, mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstone (Brit.)

ATLETIKA: Diamantová liga v Londýně (Brit.)

14.-16. RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA: Mistrovství Evropy v Plovdivu (Bul.)

14.-30. PLAVÁNÍ: Mistrovství světa v Budapešti (Maď.)

16. MOTORISMUS: Velká cena Německa, mistrovství světa silničních motocyklů v Sachsenringu (Něm.)

16. ATLETIKA: Diamantová liga v Rabatu (Mar.)

19.-26. ŠERM: Mistrovství světa v Lipsku (Něm.)

21. ATLETIKA: Diamantová liga v Monaku (Mon.)

21.-4.8. SPORTOVNÍ STŘELBA: Mistrovství Evropy ve střelbě z brokových zbraní v Baku (Ázer.)

23. MOTORISMUS: Velká cena České republiky, závod MS v motokrosu v Lokti nad Ohří

25.-29. BIKROS: Mistrovství světa v Rock Hillu (USA)

27.-30. MOTORISMUS: Finská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (Fin.)

CYKLISTIKA: Mistrovství Evropy horských kol v Istanbulu (Tur.)

28. FOTBAL: Start nového ročníku první ligy

28.-6.8. PLÁŽOVÝ VOLEJBAL: Mistrovství světa ve Vídni (Rak.)

30. MOTORISMUS: Velká cena Maďarska, mistrovství světa vozů formule 1 v Budapešti (Maď.)

SRPEN

4.-13. ATLETIKA: Mistrovství světa v Londýně (Brit.)

6. MOTORISMUS: Velká cena České republiky, mistrovství světa silničních motocyklů v Brně

7.-13. LEDNÍ HOKEJ: Ivan Hlinka Cup týmů do 18 let v Břeclavi

8. FOTBAL: Utkání o Superpohár UEFA ve Skopje (Mak.)

10.-13. FLORBAL: Czech Open v Praze

13. MOTORISMUS: Velká cena Rakouska, mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu (Rak.)

17.-20. MOTORISMUS: Německá rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (Něm.)

18.-27. POZEMNÍ HOKEJ: Mistrovství Evropy v Amsterodamu (Niz.)

19.-10.9. CYKLISTIKA: Vuelta (Špa.)

20. ATLETIKA: Diamantová liga v Birminghamu (Brit.)

21.-26. ZÁPAS: Mistrovství světa v Paříži (Fra.)

21.-27. BADMINTON: Mistrovství světa v Glasgow (Brit.)

21.-28. MODERNÍ PĚTIBOJ: Mistrovství světa v Káhiře (Egypt)

22.-27. STOLNÍ TENIS: Turnaj série World Tour v Olomouci

23.-27. RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA: Mistrovství světa v Račicích

23.-3.9. VOLEJBAL: Mistrovství Evropy mužů v Polsku

24. ATLETIKA: Diamantová liga v Curychu (Švýc.)

25.-27. MOTORISMUS: Barum rallye, závod seriálu mistrovství Evropy a mistrovství České republiky v automobilových soutěžích ve Zlíně

27. MOTORISMUS: Velká cena Belgie, mistrovství světa vozů formule 1 ve Spa-Francorchamps (Bel.)

MOTORISMUS: Velká cena Británie, mistrovství světa silničních motocyklů v Silverstone (Brit.)

28.-3.9. JUDO: Mistrovství světa v Budapešti (Maď.)

28.-10.9. TENIS: US Open v New Yorku (USA)

28.-6.9. PLÁŽOVÝ VOLEJBAL: Mistrovství světa ve Vídni (Rak.)

30.-3.9. MODERNÍ GYMNASTIKA: Mistrovství světa v Pesaru (It.)

30.-11.9. SPORTOVNÍ STŘELBA: Mistrovství světa ve sportovní střelbě z brokových zbraní v Moskvě (Rus.)

31.-17.9. BASKETBAL: Mistrovství Evropy mužů v Turecko, Fnsku, Izraeli a Rumunsku

ZÁŘÍ

1. ATLETIKA: Diamantová liga v Bruselu (Bel.)

FOTBAL: Kvalifikace MS 2018, Česko - Německo v Praze

3. MOTORISMUS: Velká cena Itálie, mistrovství světa vozů formule 1 v Monze (It.)

4. FOTBAL: Kvalifikace MS 2018, Severní Irsko - Česko v Dublinu (Sev. Ir.)

5.-10. CYKLISTIKA: Mistrovství světa horských kol v Cairnsu (Aust.)

10. MOTORISMUS: Velká cena San Marina, mistrovství světa silničních motocyklů v Misanu (San Marino)

13. OLYMPISMUS: Mezinárodní olympijský výbor zvolí hostitele olympijských her v roce 2024 v Limě (Peru)

13.-17. STOLNÍ TENIS: Mistrovství Evropy družstev v Lucemburku (Luc.)

15. LEDNÍ HOKEJ: Start extraligy

15.-17. MOTORISMUS: Zlatá přilba Pardubice

17. MOTORISMUS: Velká cena Singapuru, mistrovství světa vozů formule 1 v Singapuru (Sing.)

17.-24. CYKLISTIKA: Mistrovství světa v silniční cyklistice v Bergenu (Nor.)

20.-1.10. VOLEJBAL: Mistrovství Evropy žen v Ázerbájdžánu a Gruzii

22.-24. TENIS: Laver Cup v Praze

22.-30. BOX: Mistrovství světa v Hamburku (Něm.)

24. MOTORISMUS: Velká cena Aragonie, mistrovství světa silničních motocyklů v Alcanizu (Špa.)

24.-1.10. VESLOVÁNÍ: Mistrovství světa v Saratose (USA)

27.-1.10. VODNÍ SLALOM: Mistrovství světa v Pau (Fra.)

ŘÍJEN

1. MOTORISMUS: Velká cena Malajsie, mistrovství světa vozů formule 1 v Sepangu (Mal.)

2.-8. SPORTOVNÍ GYMNASTIKA: Mistrovství světa v Montrealu (Kan.)

5. FOTBAL: Kvalifikace MS 2018, Ázerbájdžán - Česko v Baku (Ázer.)

5.-8. MOTORISMUS: Katalánská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích (Špa.)

8. DOSTIHY: Velká pardubická steeplechase v Pardubicích

MOTORISMUS: Velká cena Japonska, mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce (Jap.)

FOTBAL: Kvalifikace MS 2018, Česko - San Marino

15. MOTORISMUS: Velká cena Japonska, mistrovství světa silničních motocyklů v Motegi (Jap.)

15.-22. LUKOSTŘELBA: Mistrovství světa v Mexico City (Mex.)

22. MOTORISMUS: Velká cena USA, mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu (USA)

MOTORISMUS: Velká cena Austrálie, mistrovství světa silničních motocyklů v Phillip Island (Aust.)

22.-29. TENIS: Turnaj mistryň v Singapuru

26.-29. MOTORISMUS: Britská rallye, mistrovství světa v automobilových soutěžích ve Velké Británii

29. MOTORISMUS: Velká cena Malajsie, mistrovství světa silničních motocyklů v Sepangu (Mal.)

LISTOPAD

2.-5. LEDNÍ HOKEJ: Karjala Cup v Helsinkách (Fin.)

5. MOTORISMUS: Velká cena Mexika, mistrovství světa vozů formule 1 v Mexiku

11.-12. TENIS: Finále Fed Cupu

12. MOTORISMUS: Velká cena Brazílie, mistrovství světa vozů formule 1 v Sao Paulu (Bra.)

MOTORISMUS: Velká cena Valencie, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Valencii (Špa.)

13.-19. TENIS: Turnaj mistrů v Londýně (Brit.)

16.-19. MOTORISMUS: Australská rallye, závěrečný podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích (Aust.)

17.-25. CURLING: Mistrovství Evropy v St. Gallenu (Švýc.)

24.-26. TENIS: Finále Davisova poháru

26. MOTORISMUS: Velká cena Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1 v Abú Zabí (SAE)

28.-5.12. VZPÍRÁNÍ: Mistrovství světa v Anaheimu (USA)

PROSINEC

1. FOTBAL: Losování skupin mistrovství světa 2018 v Moskvě (Rus.)

1.-9. FLORBAL: Mistrovství světa žen v Bratislavě (Slov.)

1.-17. HÁZENÁ: Mistrovství světa žen v Německu

6.-16. FOTBAL: Mistrovství světa klubů (SAE)

9.-17. SQUASH: Mistrovství světa v Manchesteru (Brit.)

13.-17. PLAVÁNÍ: Mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Kodani (Dán.)

14.-17. LEDNÍ HOKEJ: Channel One Cup v Moskvě (Rus.)