Šampion Krpálek vyrostl z oblečení, bude ho trénovat Japonec?

„Je to úžasné. V životě by mě nenapadlo, že český judista vyhraje olympijské hry, a že se trenér českého juda stane Trenérem roku,“ prohlásil Lacina, který se ke zlatému 11. srpnu loňského roku ve vzpomínkách často vrací. „Nejenom ta zlatá medaile, ale i výkon Lukáše byl nádherný zážitek.“

Krpálek upozorňuje, že za jeho tréninkem stojí početnější tým koučů a pomáhají mu také týmoví kolegové jako sparingpartneři, Lacina mu je však celou kariéru nejblíž.

„Lacoš se mnou jezdí po závodech. Už osmým, devátým rokem mi sedí na židli, když se peru. Má na tom obrovský podíl, rozhodně nemůžu zapomenout na všechny ostatní trenéry. Obrovský podíl na tom mají kluci, kteří se se mnou připravují. Bez nich by to nešlo,“ řekl Krpálek. „Já jsem hrozně moc rád, že tohle ocenění vůbec je. Myslím, že je to dost nedoceněné, trenér se sportovcem odvede spoustu práce.“

Lacina chtěl ve funkci trenéra skončit

Lacina chtěl po loňské olympiádě v Riu původně ve funkci reprezentačního trenéra skončit. Poté, co jeho plánovaný nástupce, bývalý reprezentační judista Jaromír Ježek, odešel na angažmá do Dubaje, však plány změnil.

„Zatím jsem stále trenér reprezentace, ale uvidíme, jak to bude dál. Máme další trenérské místo, takže sháníme trenéra v zahraničí, mohl by to být dokonce Japonec. S nimi je dohoda na dlouhé lokte, uvidíme, jak dlouho to potrvá,“ říká Lacina. „Podle toho, kdo to bude, tak by byl on trenérem reprezentace a já jeho pravá ruka, nebo naopak já hlavní trenér a můj asistent, to ještě nevíme.“

Krpálek do Japonska často jezdí na tréninkové tempy a při debatách o posile trenérské týmu se zasadil o to, aby šlo o experta z Asie.

„Když jsme to probírali s předsedou svazu, oni navrhovali Rusa, Ukrajince. Já jsem řekl, že bych někoho takového nechtěl, protože by mi neseděl ten styl, jak trénují. Byl jsem ten, který navrhl, že by to měl být někdo z Japonska. Techniku mají nádherně zmáklou a umí naučit. Pro reprezentaci by byl přínos,“ říká Krpálek. „Já si myslím, že je to určitě dobrý nápad. Určitě potřebujeme zapracovat na jiných věcech.“

Krpálek už od podzimu pracuje na nabírání hmotnosti, tak aby mohl závodit v těžké kategorii nad 100 kilogramů. Dostal se už na 115 kilogramů a do mistrovství světa v Budapešti koncem léta chce ještě pět kilo přidat.

„Už si objednávám větší oblečení. Ještě musím zapracovat na sakách. Nemůžu se ani ohnout, zavázat si kravatu. Docela mě to táhne,“ usmívá se Krpálek. „Já jsem hrozně rád, že váha jde pomalinku nahoru. Za poslední měsíc jsme odvedli velký kus práce a doufám, že to takhle půjde dál. Chci se maximálně připravit na mistrovství světa.“

Krpálkovým prvním startem po olympiádě by mohl být únorový turnaj Grand Prix v Düsseldorfu.