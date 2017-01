Světové judo věří Krpálkovi: Jen ty můžeš porazit obra, který pořád vítězí

Olympijský vítěz, mistr světa, mistr Evropy. V polotěžké váze do 100 kg už Lukáš Krpálek dokázal vše a zařadil se mezi největší hvězdy světového juda. „Teď je ale přede mnou nová výzva,“ těší se na přesun do hmotnostní kategorie nad 100 kg. Tam ale vládne nepřemožitelný francouzský obr Teddy Riner, legenda tohoto bojového sportu. „Lidi říkají, že jen já ho můžu porazit,“ prozradil Krpálek v novém pořadu Overtime na iSport.cz.

Nejlepší sportovec Česka za rok 2016 navštívil redakci iSport.cz a v pořadu Overtime popsal, jak nabírá váhu, aby se vyrovnal obrům nejtěžší kategorie: „Lidi ze světového juda se mě už před olympiádou v Riu snažili přetáhnout do kategorie nad 100 kg. Je to pro mě obrovská výzva a zase do toho dám všechno,“ slibuje.

Krpálka láká hlavně měření sil s nejlepším judistou planety, 204 cm vysokým Francouzem Teddym Rinerem: „Každý za mnou chodil a říkal, že jsem jediný, kdo ho může porazit. Už šest let neprohrál, je to osminásobný mistr světa a fenomén světového juda. Vidím ale, že porazit jde,“ říká.

Výhodou českého šampiona může být rychlost, kterou si chce uchovat i po nabrání svalové hmoty. „Když jsem startoval se 105 kilama proti soupeři, který měl 150, 160 kilo, tak ten rozdíl byl znát,“ pokyvuje hlavou. „Váha musí nahoru, síla musí nahoru, ale chtěl bych nabrat maximálně na 118, 120 kilo. Víc určitě ne, rychlost by šla dolů,“ plánuje taktiku na souboj se 140 kg těžkým Rinerem: „Kdybych nad ním vyhrál, byl bych ve světovém judu hodně populární,“ ví Krpálek.

Ten v pořadu Overtime prozradil i to, že ho ke zlatu z Ria hnala i myšlenka na porážku z předchozích Her v Londýně, kdy nestačil na Rusa Chajbulajeva. „Musím říct, že ten okamžik se mi pořád vybavoval. Hodně mě to mrzelo a spousta lidí mi to často připomínala. Až na MS o dva roky později jsem mu porážku vrátil v semifinále a vlastně až tehdy jsem ukončil ten zápas z Londýna. Byl to nádherný pocit: mohl jsem to pustit z hlavy.“

