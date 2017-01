Olympijský vítěz, mistr světa, mistr Evropy – dvoumetrový chlap jako ze železa, který se chystá na boje v těžké váze. Na první pohled vypadá Lukáš Krpálek jako neporazitelný chasník. Jenže i on si na cestě za triumfy prošel pády a zkouškami. „Na soustředění v Japonsku jsem po večerech brečel,“ přiznává v otevřeném rozhovoru v pořadu Overtime na iSport.cz.

Krpálkova cesta k judu vedla i přes klukovský obdiv k akčním filmům. „S bráchou jsme se koukali na bojové filmy s Van Dammem, dívali jsme se na Rockyho... Vždycky nás bavilo se s někým prát,“ vzpomíná na úplné začátky nejlepší sportovec Česka za rok 2016. „Kdybychom s bráchou nesportovali, naši by se zbláznili. Byli jsme hodně divocí. Do haly na tréninky jsme se chodili vybít a doma to už pak bylo klidnější,“ dodává s úsměvem.

Pozdější šampion ale neměl cestu ke slávě rozmyšlenou. „Vždycky jsem bral judo jako kroužek, kam se chodím poprat. Nevěděl jsem, že se dá dostat někam dál,“ říká Krpálek. Jenže velký talent ho přivedl v sedmnácti až na soustředění do Japonska. A tam čekala velká zkouška.

„Byl jsem tam jeden z nejmladších a byli jsme tam třeba měsíc a půl. Nikdy předtím jsem na takovém soustředění nebyl, fakt jsem tam trpěl a po večerech brečel, že chci domů a že je toho moc,“ vybavuje si vítěz z Ria. „Tréninky trvaly třeba tři a půl hodiny a v té době mě všichni mlátili... Říkal jsem si, jestli to má člověk zapotřebí.“

Jenže mladý bojovník se nenechal zlomit. Vydržel. A nelituje. „Judo člověka vychová k úctě,“ je přesvědčený Krpálek.

720p 480p 360p 240p <p>Olympijský vítěz, mistr světa, mistr Evropy – dvoumetrový chlap jako ze železa, který se chystá na boje v těžké váze. Na první pohled vypadá Lukáš Krpálek jako neporazitelný chasník. Jenže i on si na cestě za triumfy prošel pády a zkouškami. „Na soustředění v Japonsku jsem po večerech brečel,“ <br />přiznává v otevřeném rozhovoru v pořadu Overtime na iSport.cz.</p> REKLAMA Krpálkova cesta: Filmy s Van Dammem i osamělý pláč v Japonsku • VIDEO iSport TV

Podívejte se na první část rozhovoru s Lukášem Krpálkem v pořadu Overtime