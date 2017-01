Korbel i Vacenovská se střetnou v unikátním turnaji s veřejností

Sama se o tom už přesvědčila. „Je to nezvyk, něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí. Už abych začala trénovat!“ usmívala se Vacenovská po několika zkušebních výměnách. „Zajímavý nápad a šance, jak ke stolnímu tenisu přilákat děti i širokou veřejnost.“

Iveta Vacenovská a Petr Korbel si na Světovém festivalu v minipingpongu v Ostravě (6.-8. dubna) také zahrají • VIDEO Květoslav Šimek (Sport)

Zástupci svazu přišli s myšlenkou na unikátní turnaj i díky velkému ohlasu fanoušků během olympiády v Riu. V olympijských parcích na Lipně i v Ostravě byl o stolní tenis velký zájem. „Chtěli jsme vymyslet propagační akci u příležitosti světového dne stolního tenisu, který bude šestého dubna,“ říká Nikolas Endal, viceprezident České asociace stolního tenisu. „A mini stoly měly v olympijských parcích velký ohlas, tak jsme se rozhodli uspořádat turnaj pro všechny.“

Hrát se bude v ostravském areálu Trojhalí. Pořadatelé připraví stovku stolů. K tomu bude fungovat i Fanzóna se speciálně vyrobenými otáčecími nebo kulatými stoly pro klasickou „obíhačku“, kterou si po olympijském triumfu v Lipně vyzkoušel i Lukáš Krpálek. „Uděláme turnaj pro školy, pro příchozí, pro všechny,“ plánuje Endal. „Zapojí se i profíci, věřím, že přilákáme i nějaké hvězdy ze zahraničí.“

Zahraje si i Petr Korbel. Turnaj přivítal. „Každá akce, která podpoří stolní tenis, je skvělá. Není to nový sport, který by měl konkurovat klasickému stolnímu tenisu, spíš skvělá propagace našeho sportu. Doufám, že to v konečném důsledku přiláká nové zájemce do českých klubů.“