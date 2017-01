Krpálkova taktika na slavné bijce: Tysona unavit, Gudase dostat z ledu

To by byl zápas! Lukáš Krpálek versus Mike Tyson, Lukáš Krpálek versus Conor McGregor... Jak by to asi dopadlo? Olympijský vítěz z Ria nedávno navštívil redakci iSport.cz a v pořadu Overtime se rozpovídal o svých plánech v nejtěžší hmotnostní kategorii, ale i o svízelných začátcích své kariéry, kdy se po tvrdých trénincích v Japonsku neubránil slzám. Teď vám nabízíme Krpálkovy odpovědi na otázku, jakou taktiku by zvolil ve fiktivních zápasech proti dalším vyhlášeným bojovníkům. Podívejte se, jak by Krpálek vyzrál třeba na hokejového bitkaře Radka Gudase.