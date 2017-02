Blašková získala v patnácti letech bronz na juniorském mistrovství

Stolní tenistka Zdena Blašková přivezla z mistrovství Evropy do 21 let v Soči medaili. Přestože byla v patnácti letech jednou z nejmladších účastnic. S Ruskou Jekatěrinou Gusevovou vybojovaly bronz ve čtyřhře. A Blašková útočila i na medaili ve dvouhře. V bitvě o semifinále měla nad Němkou Mantzovou mečbol, nakonec padla po velkém boji 3:4.

„Byla to samozřejmě obrovská škoda,“ líčila Blašková po prohraném čtvrtfinále ve dvouhře. „Nebyla jsem horší, jen jsem nedala ten poslední balonek. Ale překonala jsem vše, s čím jsem do Soči letěla. Můj cíl byl postup z první fáze turnaje a já přitom vyhrála sedm zápasů za sebou a postoupila do čtvrtfinále. Jsem moc spokojená.“

Medaili brala patnáctiletá Blašková ve čtyřhře. S Ruskou Jekatěrinou Gusevovou přitom společně hrály vůbec poprvé. „Medaile na takovém turnaji, to je v mém věku prostě senzační!“ radovala se česká stolní tenistka. „Jekatěrina je o pět roků starší, dali nás dohromady trenéři, já na tom neměla žádnou zásluhu. Ale sedly jsme si, to bylo hlavní.“

S ruskou spoluhráčkou nebyl podle Blaškové problém komunikovat, vyhověly si. „Jekatěrina je ohromně komunikativní. Povzbuzovaly jsme se navzájem, po každém míčku jsme si něco řekly, ať už anglicky nebo rusky. Ona není vůbec taková ta ruská mašina, individualita, která nerespektuje svého spoluhráče. Je to bezva holka.“

Blašková před rokem získala dvě medaile na mistrovství Evropy kadetek v Záhřebu. Skok do juniorské soutěže byl podle ní obrovský. „V Soči startovaly hráčky o pět let starší a navíc to byl turnaj na pozvánky podle umístění na žebříčku. Možná s výjimkou dvou tří hráček tady všechny svými výkony patřily. To všechno ještě umocňuje radost ze zisku medaile.“

Českou stolní tenistku potěšilo, že se sama dokázala zlepšovat. „Kdybych podala v Soči podobný výkon, jako na začátku turnaje v Záhřebu, skončila bych hned ve skupině,“ říká na rovinu. „Podala jsem o sto procent lepší výkon, než vloni. Jsem teď mnohem odolnější, víc si věřím. Ještě vloni bych takové zápasy, které jsem teď zvládla ve skupinách, nevyhrála.“

Na oslavy čas neměla. Ve středu začíná v Hodoníně juniorský turnaj Czech Open, kde by chtěla Blašková také uspět. „Oslavím to až za týden, mám navíc i narozeniny, tak to spojím,“ dodala s úsměvem.

ZDENA BLAŠKOVÁ NA ME do 21 let

DVOUHRA

Natalia Grigelová (Slovensko) 4:3 (-4, 8, 6, - 9, -4, 9, 1)

Charlotte Careyová (Wales) 4:3 (9, -6, -10, -9, 10, 4, 6)

Filippa Bergandová (Švédsko) 4:2 (7, -5, 9, -4, 5, 9)

Nicole Trosmanová (Izrael) 4:2 (11, -9, -5, 7, 10, 7)

Daria Trigolosová (Bělorusko) 4:1 (7, 9, -4, 7, 9)

Lisa Lungová (Belgie) 4:3 (10, 7, -9, -3, 10, -8, 7)

Tatiana Kukulková (Slovensko) 4:0 (3, 7, 8, 12)

Chantal Mantzová (Německo) 3:4 (8, 12, -6, -2, 8, -7, -10)

ČTYŘHRA S JEKATĚRINOU GUSEVOVOU

Annika Lundströmová (Finsko), Vera Van Boheemenová (Nizozemí) 3:2 (7, -7, 4, -8, 4)

Nina Mittelhamová, Nicole Trosmanová (Německp) 3:0 bez boje

Karolina Mischeková (Rakousko), Airi Avameriová (Estonsko) 3:1 (8, -7, 11, 5)

Adina Diaconuová, Andreea Dragomanová (Rumusnko) 0:3 (-9, -5, -3)