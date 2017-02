Judista Krpálek mezi pořízky: Nechci, aby se mnou vytírali žíněnku!

Co čekáte od prvního závodu?

„Pro Düsseldorf jsme se rozhodli taky z důvodu, abych neměl první start na mistrovství Evropy. Sám jsem na to zvědavý. Teď jsme se vrátili z Japonska, kde byl jeden z přípravných kempů. Natrénováno něco je. Jako každý závod zase pojedu bojovat o co nejlepší umístění. Bude to pro mě něco nového. Sám jsem zvědavý, jak se mi bude prát v téhle váhové kategorii. Já doufám, že dobře…“

Jak jste se popasoval s nutností nabrat váhu?

„Docela se daří váhu cpát nahoru a sílu s tím. Nyní se pohybuju kolem sto patnácti, měl jsem i sto šestnáct a půl kilo. Váha nahoru jde. Nepřibral jsem patnáct, šestnáct kilo, ale pouze šest, sedm. Už před olympiádou se váha pohybovala kolem sto osmi, sto devíti kilo. Za půl roku je to nárůst šest, sedm kilo, za což jsem hrozně moc rád. Není úplně jednoduché na váze nabrat. Jednouché to je, ale ne v té formě, v které to potřebujeme.“

Kde vidíte vaši optimální váhu?

„Já doufám, že se to pomalu daří. Moje optimální váha by se měla pohybovat mezi 115 a 120 kily, to by měla být moje konečná. Víc bych tam necpal, nerad bych ztratil rychlost a fyzičku, kterou jsem měl ve váze do sto kilogramů.“

Čekají vás ale ještě mnohem těžší soupeře, jak se takovíhle obři hází?

(úsměv) „V těžké váze už jsem startoval na třech turnajích, vždycky jsem se strašně nadřel, ale vždycky jsem to dotáhl do vítězného konce. První tři minuty se mnou vytírali žíněnku. Když už nemohli a sotva vstávali, tak jsem je hodil. Nechci, aby se mnou vytírali žíněnku. Proto jsme zapracovali na tom, aby šla váha nahoru. Pro mě je důležité nejdřív soupeře unavit, aby mě někde nezavalil. Bylo by riskantní spadnout, když má sto osmdesát kilo. Musím být v začátcích opatrný a ke konci je hodit.“

Jací soupeři vás čekají?

„Hned na začátek to bude velmi těžký turnaj. Svou účast tam potvrdil Japonec Harasawa, který byl druhý na olympijských hrách v Riu. Co jsem slyšel, tak změnu váhové kategorie ohlásil i můj velký rival Henk Grol. A je tam spousta dalších. Nebude to jednoduchý turnaj. Já ho ale beru jako rozepírací před vrcholy, které přijdou.“