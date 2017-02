Porouchaná zbraň i slunce v očích. Pětibojaři i přes potíže postoupili

Vstup do nové sezony není zatím pro moderního pětibojaře Davida Svobodu ideální. Nejprve měl v Kalifornii kvůli silné bouři adrenalinové přistání, při středeční kvalifikaci mu zase komplikovalo situaci sluníčko. I tak ale olympijský vítěz z roku 2012 i jeho kolega Ondřej Polívka postoupili do pátečního finále. Nebylo to ale úplně snadné.