Špičkoví bojovníci se představí na Heroes Gate. Uvidíte dva titulové zápasy

Tradiční galavečer Heroes Gate 18 ozdobí dva titulové duely. Nejdříve se o pás profesionálního mistra republiky WAKO PRO utkají těžké váhy Daniel Škvor a David Vinš. Po nich v ringu nastoupí v pětikolovém boji Michal Krčmář, který se pokusí v souboji o pás WKO PRO porazit srbského bijce Nikolu Cimeše. Oba zápasy budou v rámci pravidel K-1.

Kromě nich se mohou diváci těšit také na souboj v MMA, který obstarají Eldar Rafigaev s Ivanem Vitasovičem a David Kozma s Lovro Vrkičem. Podle pravidel muay thai bude bojovat Vladimír Říha s bělorusem Dmitri Filippovem a Matouš Kohout s Kirylem Marchankem.

"Dlouhodobě pracujeme na tom, aby nejlepší obsah z bojových sportů byl v O2 TV. Dnes již můžu říct, že není událost, kterou by u nás fanoušci neviděli." podotkl Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport. V programové nabídce tak nechybí ani přenosy z největších českých galavečerů. Mezi které se rozhodně řadí domácí MMA organizace Gladiator Championship Fighting (GCF) nebo FUSION Fight Night (FFN).

Přehled hlavních zápasů Heroes Gate 18, které uvidí diváci O2 TV Sport:

Michal Krčmář vs Nikola Cimeša (K1 5x3min WKO PRO title fight - 70 kg)

Daniel Škvor vs David Vinš (K1 3x3 min WAKO PRO Title fight HW)

Eldar Rafigaev vs Ivan Vitasovič (MMA 3x5min - 98 kg)

Vladimír Říha vs Dmitri Filippov (Muay Thai 3x3min - 70 kg)

David Kozma vs Lovro Vrkič (MMA 3x5min - 77 kg)

Matouš Kohout vs Kiryl Marchanka (Muay Thai 5x3min)

Jan Rudolf vs Adrian Giurgiu (K1 3x3min)

Erik Huliev vs TBA (BOX aiba 3x3min)