Zlomená žebra i tuhé boje o titul. Heroes Gate nabídl napínavé bitvy

V pořadí osmnáctý prestižní galavečer Heroes Gate nabídl tradičně souboje špičky českých bojovníků. Diváci mohli vidět kromě již zmíněných bojů v K-1 také zápasy v MMA, muay thai či klasickém boxu. Vrcholem večera pak byly souboje o profesionální pásy WAKO.

V prvním titulovém zápasu se utkaly těžké váhy Daniel Škvor a David Vinš. Tři kola po třech minutách ovšem o vítězi nerozhodla, a tak se oba skvělí bijci utkali ještě ve čtvrtém extraround. Tam zcela jasně dominoval Škvor a aktivním přístupem si zcela jednoznačně došel až pro výhru.

Třešničkou na dortu byl souboj mezi Michaelem Krčmářem a srbským bojovníkem Nikolou Cimešou. Pětikolový duel si lépe pohlídal český bijec, který vycházel zejména z perfektní obrany a svému soupeři toho moc nedovolil. Na body se tak z profesionálního pásu nakonec radoval Krčmář.

I předchozí zápasy ovšem nabídly zajímavou podívanou. V utkání MMA trochu překvapivě prohrál český bijec s moldavskými kořeny Eldar Rafigaev, který měsíc před tím vybojoval na mistrovství Evropy v brazilském jiu-jitsu dvě zlaté medaile.

Ve vyrovnaném souboji podle pravidel thajského boxu nestačil Vladimír Říha na běloruského bojovníka Dmitrije Filippova. Jedním z těch, kteří ukončili zápas před limitem byl jeden z nejlepších českých MMA bojovníků David Kozma. Ten Lovro Vrkiče porazil v prvním kole technickým knockoutem.

Zraněním skončil zápas mezi Matoušem Kohoutem a Kirylem Marchankou. Vyrovnaný zápas Marchanka po třetím kole vzdal, jedním z round kicků mu Kohout totiž zlomil žebro.

Výsledky:

K1 WAKO PRO: Michael Krčmář vs Nikola Cimeša, vyhrál Krčmář na body

K1 WAKO PRO: Daniel Škvor vs David Vinš, vyhrál Škvor po extraround

MMA: Eldar Rafigaev vs Ivan Vitasovič, vyhrál Vitasovič technickým knockoutem ve druhém kole

Muay thai: Vladimír Říha vs Dmitri Filippov, vyhrál Filippov na body

MMA: David Kozma vs Lovro Vrkič, vyhrál Kozma technickým knockoutem v prvním kole

Muay thai: Matouš Kohout vs Kiryl Marchanka, vyhrál Kohout ve třetím kole vzdáním soupeře

K1: Jan Rudolf vs Čedo Pantič, vyhrál Rudolf po extraround

Muay thai: Jiří Páv vs Martin Kufner, vyhrál Páv na body