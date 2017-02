Šampion Krpálek čelí velké výzvě. Co ho v nové kategorii čeká?

Pro fanoušky juda na celém světě je to opožděný vánoční dárek. Lukáš Krpálek zítra startuje v Grand Prix v Düsseldorfu ve svém prvním závodě po přechodu do těžké váhy. Bude to pro něj první turnaj od loňského olympijského triumfu v Riu de Janeiro. Od té doby přibral, v neděli se mu však hned na úvod v pavouku rýsuje golem o hmotnosti 180 kilogramů. Co všechno start jeho nové kariéry obnáší?

Kila navíc

<p>Olympijský vítěz, mistr světa, mistr Evropy. V polotěžké váze do 100 kg už Lukáš Krpálek dokázal vše a zařadil se mezi největší hvězdy světového juda. „Teď je ale přede mnou nová výzva," těší se na přesun do hmotnostní kategorie nad 100 kg. Tam ale vládne nepřemožitelný francouzský obr Teddy Riner, legenda tohoto bojového sportu. „Lidi říkají, že jen já ho můžu porazit," prozradil Krpálek v novém pořadu Overtime na iSport.cz.</p> Světové judo věří Krpálkovi: Jen ty můžeš porazit obra, který pořád vítězí!

Přechod do těžké váhy pro Krpálka znamenal konec únavného shazování. V minulosti musel ze své běžné hmotnosti před závody hubnout kolem 6–7 kilogramů. Teď musel naopak přibrat. Udělal sice radost své manželce Evě, která mu ráda vyvařuje, hmotnost si ale nemohl vyjíst, nová kila musel v posilovně tvrdě vydřít do svalů. „Není úplně jednoduché na váze nabrat v té formě, v které potřebujeme,“ říká Krpálek. „Nyní se pohybuju kolem sto patnácti kilo, za což jsem hrozně rád. Optimální váha by se měla pohybovat mezi 115–120 kily.“ Trenér Petr Lacina je spokojený. „Zatím je to tak akorát, myslím, že je to takhle správně,“ hodnotí Lacina. „Stalo se, že přišel na trénink a působil neohrabaným dojmem, ale Japonci ho z toho na posledním kempu vyléčili.“